Ni lujos extravagantes, ni derroche: la millonaria cifra a la que llega el patrimonio de Keira Knightley

Entre grandes películas y contratos publicitarios, la actriz construyó una enorme riqueza desde que saltó a la fama siendo adolescente.

Keira Knightley construyó una carrera que se mantuvo vigente mucho después de sus primeros éxitos.

Keira Knightley empezó a trabajar frente a las cámaras cuando era tan solo una nena, pero su carrera cambió definitivamente con la saga "Piratas del Caribe" . A partir de ahí llegaron grandes producciones, nominaciones al Óscar y acuerdos con algunas de las marcas más importantes de la moda.

En el punto más alto de su éxito comercial llegó a generar u$s32 millones en tan solo un año . El cine la razón más grande de esos ingresos, aunque los contratos publicitarios que supo conseguir también fueron fundamentales para su patrimonio.

A pesar de ganar millones en Hollywood, Keira Knightley decidió limitar sus gastos diarios y fijarse una asignación personal de u$s50.000 al año . La actriz contó que intentaba manejarse dentro de ese presupuesto para mantener un estilo de vida más cercano a la realidad. Según explicó, los lujos excesivos pueden terminar aislando a las personas de su entorno.

La actriz llegó a ganar u$s32 millones en apenas un año durante el pico de su carrera.

De todas formas, la regla no era muy estricta, ya que si aparecía un gasto extraordinario podía disponer de más dinero, pero su idea era no convertir sus ingresos millonarios en un nivel de consumo permanente.

La decisión llama la atención si se tiene en cuenta que entre junio de 2007 y junio de 2008 recibió u$s32 millones por películas, contratos publicitarios y otros trabajos relacionados con el espectáculo con tan solo 23 años .

Su papel en Piratas del Caribe marcó un antes y un después en sus ingresos dentro de Hollywood. Gentileza - Netflix

Los éxitos de taquilla que dispararon sus ingresos en Hollywood

El primer gran éxito llegó en 2002 con "Bend It Like Beckham". Un año después interpretó a Elizabeth Swann en "Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra" y pasó a formar parte de una de las franquicias más exitosas de Disney.

Las siguientes entregas fueron mejores, por ejemplo, "El cofre del hombre muerto" superó los u$s1.000 millones de recaudación mundial. Además, la segunda y la tercera película de la saga recaudaron más de u$s950 millones cada una.

Su sueldo también creció, ya que después de recibir pagos más modestos por las primeras películas, Knightley negoció una mejora y cobró u$s5 millones por "Piratas del Caribe: En el fin del mundo" en 2007. Al mismo tiempo, construyó una carrera por fuera de la franquicia con títulos como "Orgullo y prejuicio", "Expiación" y "The Imitation Game". Esta última recaudó más de u$s230 millones a nivel mundial y le dio su segunda nominación al Óscar.

Chanel se convirtió en una de las relaciones comerciales más importantes de su trayectoria. Gentileza - Netflix

El negocio millonario detrás de ser la cara de Chanel durante años

El cine no fue la única fuente importante de ingresos para Knightley, su relación con Chanel se convirtió en el acuerdo comercial más importante de su carrera. La firma la eligió en 2006 para reemplazar a Kate Moss como imagen de la fragancia Coco Mademoiselle. Según British Vogue, aquel primer contrato por un año fue de al menos u$s1 millón.

La relación siguió durante muchos años. Knightley protagonizó distintas campañas, algunas dirigidas por Joe Wright, y también fue elegida para representar Coco Crush, la línea de joyería fina de la marca. Antes de Chanel también había trabajado como imagen de Asprey y participó en campañas para otras firmas.

A pesar de su fortuna, Knightley eligió mantener un límite personal para sus gastos cotidianos. Gentileza - Netflix

La cifra exacta de su fortuna según los últimos registros

El patrimonio neto estimado de Keira Knightley llega actualmente a u$s80 millones. La cifra muestra más de dos décadas de trabajo sin parar, con una carrera que le permitió mantenerse vigente en muchos rubros a a vez, como el cine, el teatro y las públicidades.

A diferencia de otras estrellas, Knightley siempre buscó mantener cierto control sobre sus gastos personales. Esa administración más austera terminó acompañando la construcción de su fortuna actual.