Cómo pedir el crédito de $50 millones de Banco Provincia para remodelar o construir tu casa

La línea está pensada para comprar materiales y permite financiar la obra sin recurrir a un préstamo hipotecario.

La propuesta busca facilitar obras y refacciones con un financiamiento pensado especialmente para ese tipo de gastos.

Los créditos hipotecarios volvieron a ganar espacio entre quienes buscan financiar una vivienda, pero no son la única alternativa para encarar una obra. Banco Provincia tiene una línea pensada para quienes necesitan comprar materiales para construir, ampliar o renovar su casa, con un esquema diferente al de los préstamos destinados a adquirir una propiedad.

La propuesta permite acceder a un monto elevado y devolverlo en varios años, aunque el dinero tiene un destino específico y la operación debe realizarse dentro del circuito establecido por la entidad. Las condiciones también cambian de acuerdo con el vínculo que tenga cada cliente con el banco.

El Préstamo Acá Materiales de Construcción está disponible para clientes de Banco Provincia que superen la calificación crediticia de la entidad. El monto máximo llega a $50 millones y existe la posibilidad de devolverlo en un plazo de hasta 72 cuotas.

El trámite empieza en el comercio donde se hace la compra y puede completarse de forma digital, sin pasar por una sucursal.

A diferencia de un préstamo personal de libre disponibilidad, esta línea está destinada a compras relacionadas con la construcción, ampliación o renovación de una vivienda. Por ese motivo, el dinero no se acredita para utilizarlo en cualquier gasto, sino que forma parte de una operación vinculada con proveedores incluidos en el programa.

L a aprobación depende del análisis que realiza el banco sobre cada solicitante . Una vez superada esa instancia, el monto disponible y las condiciones quedan sujetos a la propuesta correspondiente a cada cliente.

Paso a paso para gestionar el crédito 100% digital

El trámite comienza en el comercio adherido elegido para hacer la compra. Una vez definidos los productos y el importe de la operación, la empresa genera una propuesta de préstamo con las condiciones correspondientes para ese cliente.

Si decide avanzar, la persona recibe la oferta cerrada y puede confirmarla desde Cuenta DNI o Home Banking BIP. No hace falta presentar documentación en papel ni completar el procedimiento en una sucursal de Banco Provincia.

Después de aceptar el financiamiento, las cuotas se cobran mensualmente mediante débito automático de la cuenta bancaria. De esta manera, la gestión se inicia con el proveedor y continúa a través de los canales digitales de la entidad hasta completar la contratación.

Quienes cobran el sueldo en Banco Provincia acceden a una tasa más baja para financiar la compra de materiales. Freepik

Tasas de interés y beneficio especial si cobrás el sueldo en el banco

Las condiciones cambian según la relación que tenga cada persona con Banco Provincia. Para quienes cobran sus haberes en la entidad, la tasa parte del 55% TNA fija, mientras que para los clientes que no reciben allí el sueldo comienza en el 65% TNA fija.

En ambos casos, el plazo máximo llega a 72 cuotas. Al tratarse de una tasa fija, el porcentaje establecido al momento de contratar el préstamo no cambia durante el período acordado para la devolución.

La propuesta definitiva dependerá del monto solicitado y de la evaluación crediticia realizada por el banco. Por eso, las tasas informadas funcionan como condiciones iniciales de la línea y no implican que todos los solicitantes reciban exactamente la misma oferta.

Lista de comercios adheridos: dónde comprar los materiales

El programa reúne a más de 150 empresas adheridas, distribuidas en la provincia de Buenos Aires y también en otros puntos del país. La compra debe hacerse en uno de esos establecimientos para utilizar esta modalidad de financiamiento.

Entre los proveedores incluidos hay comercios multirubro para el hogar, casas de aberturas, pisos y revestimientos, muebles de cocina y baño, sanitarios y griferías, pinturerías, negocios de herrajes, domótica y empresas dedicadas a piscinas, además de otros rubros relacionados con obras y refacciones.

Banco Provincia publica el listado de empresas participantes dentro de la página de Préstamo Acá. Allí se pueden consultar las opciones disponibles antes de elegir dónde realizar la compra e iniciar la solicitud del financiamiento.