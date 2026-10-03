La millonaria fortuna de Sia tras vender su catálogo: el divorcio que reveló sus números reales

La operación con Pophouse valuó la mitad de sus derechos en u$s180 millones y dejó al descubierto el patrimonio construido por la artista.

La artista detrás de algunos de los grandes éxitos del pop contemporáneo volvió a quedar bajo la mirada pública.

Durante años, Sia consiguió algo poco habitual para una artista: construir una carrera gigantesca en el mundo de la música, mientras mantenía buena parte de su vida privada lejos de los flashes . Esa reserva quedó parcialmente expuesta a partir de los documentos de su divorcio y, ahora, con una millonaria operación vinculada con sus canciones.

La cantante australiana acaba de vender el 50% de los derechos editoriales y de grabaciones maestras de su catálogo a Pophouse, una firma sueca de entretenimiento e inversión, por u$s180 millones. La operación, anunciada oficialmente el 1 de octubre de 2026, también contempla nuevos proyectos creativos vinculados con su repertorio.

Antes de convertirse en una estrella pop reconocida por canciones como “Chandelier”, Sia ya tenía una extensa trayectoria como compositora. Una parte fundamental de su fortuna proviene justamente de esa faceta menos visible de su carrera.

La australiana escribió o coescribió éxitos para artistas como Rihanna, Beyoncé y David Guetta. Entre las canciones asociadas a su trabajo aparecen “Diamonds” , interpretada por Rihanna; “Pretty Hurts” , grabada por Beyoncé; y “Titanium” , colaboración con David Guetta que terminó convirtiéndose también en uno de los grandes éxitos de su propia carrera.

A esto se suman sus propios hits, entre ellos “Chandelier”, “Cheap Thrills”, “Elastic Heart” y “Unstoppable”. Pophouse destacó que su catálogo reúne una obra con miles de millones de reproducciones y que la compañía adquirió la mitad de los derechos editoriales y de las grabaciones maestras alcanzadas por el acuerdo.

La disputa con su exesposo: solicitudes de pensión de $250.000 dólares al mes y un estilo de vida de medio millón

Los números que rodean a Sia ya habían salido a la luz durante su divorcio de Daniel Bernad, con quien se casó en 2022 y tuvo a su hijo Somersault Wonder Bernad en marzo de 2024.

En octubre de 2025, Bernad presentó una solicitud ante un tribunal de Los Ángeles para recibir u$s250.856 mensuales en concepto de manutención conyugal. También pidió u$s300.000 para gastos legales y otros u$s200.000 destinados a una investigación contable.

El exmédico describió en los documentos un nivel de vida que, según su presentación judicial, suponía gastos de entre u$s400.000 y u$s500.000 por mes. Allí incluyó viajes en jets privados, restaurantes de alta gama, vacaciones y una estructura doméstica con numerosos empleados.

La solicitud de u$s250.856 mensuales no terminó siendo el acuerdo definitivo. En abril de 2026, ambos llegaron a un acuerdo respecto de la manutención de su hijo: Sia debe pagar u$s42.500 mensuales en concepto de manutención infantil, además de cubrir determinados gastos escolares, médicos y extracurriculares.

El acuerdo judicial por las canciones creadas antes y durante el matrimonio

El divorcio volvió a cruzarse con la música cuando se conoció cómo se distribuirían los ingresos derivados de la venta del catálogo.

De los US$180 millones acordados con Pophouse, US$165 millones corresponden a canciones que Sia escribió antes de su matrimonio con Bernad. Allí están incluidos algunos de sus mayores éxitos, como “Chandelier”, “Titanium” y “Cheap Thrills”.

Bernad aceptó renunciar a cualquier reclamo sobre ese monto a cambio de US$1 millón. De esta manera, US$164 millones de esa parte quedan para Sia, mientras que el millón restante corresponde al acuerdo con su exesposo.

La situación es diferente con los US$15 millones restantes, vinculados con canciones creadas durante el matrimonio. Ese dinero quedó depositado en una cuenta de garantía (escrow) mientras se determina cómo será dividido. Si no llegan a un acuerdo, esa suma podría volver a ser objeto de una disputa judicial.

El dato permite entender por qué los documentos del divorcio resultaron relevantes para conocer la dimensión económica de la carrera de Sia. Aun así, la cifra de US$350 millones que publica Celebrity Net Worth debe tomarse como una estimación patrimonial, no como una declaración financiera oficial de la cantante.

Una de las voces más reconocidas de la música internacional mantiene una carrera marcada por éxitos y proyectos personales. Instagram @siamusic

¿En qué gasta su fortuna la cantante australiana? Mansiones y jets privados

Los documentos judiciales ofrecen una fotografía bastante particular del nivel de gastos que tuvo la pareja durante el matrimonio. Entre los desembolsos habituales figuraban los jets privados, los viajes internacionales, restaurantes costosos y una amplia estructura de personal doméstico.

La mansión de Toluca Lake era otra de las piezas centrales de ese estilo de vida. La propiedad, adquirida por Sia en 2015 por unos u$s5,15 millones, cuenta con dimensiones muy superiores a las de una vivienda convencional.

A esto se suma el valor de sus activos musicales, que representan una fuente de ingresos mucho más difícil de observar a simple vista. El catálogo de Sia genera alrededor de u$s18 millones anuales en regalías, aunque esa cifra corresponde al rendimiento reportado del repertorio y no debe confundirse con su patrimonio personal.