Los actores mejor pagados del mundo en 2026: el ranking de los sueldos más millonarios de Hollywood

Películas, producción y acuerdos especiales llevan los ingresos de las mayores estrellas a cifras que pueden superar los u$s50 millones anuales.

Hollywood tiene un sistema de contratos capaz de mover cifras enormes entre películas, producción y acuerdos especiales.

Hollywood todavía maneja cifras que no se comparan con cualquier otro sector del entretenimiento. Una estrella puede cobrar u$s20 millones solamente por aceptar una película , y ese número puede crecer mucho más cuando el contrato incluye una parte de los ingresos que genera el proyecto.

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En 2026, los 20 nombres incluidos sumaron u$s590 millones entre trabajos en cine y televisión, pero en realidad, los contratos individuales más exitosos pueden superar los u$s100 millones por su cuenta.

Por mucho tiempo, u$s20 millones por película fue la cifra que marcaba la entrada al grupo de actores mejor pagos de Hollywood. Jim Carrey alcanzó ese monto por "The Cable Guy" en 1996 y después lo hicieron figuras como Tom Cruise, Julia Roberts, Denzel Washington, Leonardo DiCaprio y Tom Hanks.

Adam Sandler, Tom Cruise y otras figuras están entre los nombres con mayores ingresos de la última clasificación anual.

Hoy los contratos son mucho más variados, ya que una estrella puede recibir esos u$s20 millones por adelantado y agregar un porcentaje de la recaudación , aceptar una base menor a cambio de una participación más grande o negociar directamente un pago muy alto con una plataforma de streaming.

Netflix y Amazon cambiaron ese estilo, ya que como sus estrenos no siempre cuentan con una taquilla tradicional para repartir, pueden ofrecer garantías de u$s30 millones, u$s40 millones o incluso u$s50 millones desde el inicio. Daniel Craig, por ejemplo, tuvo unos u$s100 millones asignados por las dos secuelas de "Knives Out" , alrededor de u$s50 millones por película. Brad Pitt acordó u$s40 millones por "The Adventures of Cliff Booth" , y Mark Wahlberg recibió u$s25 millones por "Play Dirty".

Sandra Bullock hizo historia gracias a su acuerdo por Gravity. Magnific

El Top 10 de Hollywood: de Sandra Bullock a Dwayne Johnson

Sandra Bullock y Dwayne Johnson formaron parte de uno de los rankings históricos más conocidos de salarios de Hollywood, publicado originalmente en 2014. En aquel listado, Bullock ocupaba el primer lugar con u$s77 millones, pero Johnson aparecía tercero con u$s52 millones. Actualmente, los diez primeros puestos están integrados por:

Adam Sandler: u$s60 millones

Mark Wahlberg: u$s58 millones

Tom Cruise: u$s54 millones

Brad Pitt: u$s54 millones

Scarlett Johansson: u$s50 millones

Denzel Washington: u$s42 millones

Millie Bobby Brown: u$s35 millones

Jack Black: u$s33 millones

Jason Momoa: u$s33 millones

Daniel Craig: u$s32 millones

Las cifras corresponden a ingresos brutos informados por trabajos en actuación, producción y dirección. El listado no incluye negocios externos, patrocinios, publicidad, redes sociales, podcasts ni otras actividades fuera de esas producciones.

Las cláusulas de la recaudación pueden hacer que una estrella gane más de u$s100 millones. Magnific

Salario fijo vs. porcentaje de taquilla: cómo se negocian los sueldos récord

El salario fijo tiene una ventaja, que es que está garantizado. Si un actor firma por u$s20 millones, cobrará esa cifra sin importar si la película se convierte en un éxito o fracasa después del estreno. Con la participación en los ingresos, el riesgo es mayor, pero también puede hacerlo ganar mucho más.

Sandra Bullock consiguió una de las negociaciones más conocidas con "Gravity", donde recibió u$s20 millones garantizados más el 15% de determinados ingresos brutos, además de participaciones por video doméstico, televisión y otros negocios. Cuando la película superó los u$s720 millones de recaudación mundial, su pago final llegó a más de u$s70 millones.

Tom Cruise usó una estrategia parecida con "Top Gun: Maverick", donde aceptó alrededor de u$s13 millones y negoció una participación sobre los ingresos. La película terminó en u$s1.500 millones de recaudación mundial y su compensación superó los u$s100 millones.

El caso más extremo sigue siendo el de Bruce Willis con "El sexto sentido", su contrato incluía u$s14 millones garantizados, participación en los beneficios y parte del negocio de video doméstico. El resultado final fue de u$s114 millones, el mayor pago individual conocido por una sola película.