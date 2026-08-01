Flavio Briatore habló del futuro de Franco Colapinto en Alpine: "Está mejorando al 100%"

El italiano volvió a referirse al futuro del argentino y dejó un mensaje alentador. Aunque aclaró que la prioridad del equipo sigue siendo mejorar el auto, destacó su evolución.

Con el receso de un mes de la Fórmula 1 , comenzaron las habituales especulaciones sobre el mercado de pilotos . Uno de los nombres que concentra la atención es el de Franco Colapinto , quien todavía no fue confirmado por Alpine para la temporada 2027 , una situación que alimenta los rumores sobre su continuidad.

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En ese contexto, Flavio Briatore , principal responsable deportivo de la escudería de Enstone , concedió una entrevista donde dejó en claro que el foco inmediato del equipo no pasa por cambiar pilotos, sino por construir un monoplaza más competitivo .

Consultado sobre si necesita encontrar una figura comparable a Michael Schumacher o Fernando Alonso para liderar un nuevo proyecto exitoso, el dirigente italiano reconoció que ese sería el escenario ideal, aunque remarcó cuál es el verdadero desafío de la escudería. "Lo deseo. Pero en este momento, el piloto no es realmente nuestra prioridad", expresó.

Briatore explicó que el objetivo actual consiste en reconstruir la estructura interna del equipo: " Hay que incorporar al piloto al equipo en el momento en que creas que ese piloto te va a aportar esa gran diferencia de dos o tres décimas . En este momento tenemos que construir el equipo. Tenemos que fomentar la confianza entre los ingenieros, crear complicidad entre todos", sostuvo.

También recordó el proceso de reorganización que atravesó Alpine : "No te olvides de que llegamos a este equipo y tenía 1.200 o 1.300 personas . Ahora hemos bajado a 900 . Hoy mi prioridad es construir un equipo de carreras".

Los elogios para Pierre Gasly y Franco Colapinto

Durante la entrevista, Briatore destacó especialmente el nivel de Pierre Gasly, a quien ubicó entre los mejores pilotos de la categoría: "Creo que, si hablamos de los seis mejores pilotos, Pierre está entre los seis mejores. Solo necesitamos un coche mejor".

Luego también dedicó palabras alentadoras para el argentino Franco Colapinto, resaltando su crecimiento durante su primera temporada completa en la máxima categoría.

"En cierto modo, lo mismo ocurre con Franco: es muy joven. Es su primera experiencia, su primer año en la Fórmula 1. Y del año pasado a este año está mejorando al 100%. No sabes cómo evoluciona un piloto joven. Veamos qué nos depara el futuro, pero, de momento, la verdad, el piloto no es mi prioridad", manifestó.

Un semestre con altibajos para Alpine

La primera mitad de la temporada dejó sensaciones encontradas para Alpine. El equipo comenzó el campeonato como uno de los candidatos a liderar la zona media de la parrilla, pero el rendimiento del monoplaza fue perdiendo competitividad con el paso de las carreras, situación que permitió a Racing Bulls superarlo en el Campeonato de Constructores.

En un mensaje publicado tras la última competencia antes del receso, Briatore reconoció las limitaciones del A526 y prometió mejoras para la segunda parte del calendario.

En ese contexto, Colapinto logró destacarse pese a las dificultades del auto. Sus mejores resultados fueron:

6° en el Gran Premio de Canadá .

en el Gran Premio de . 7° en Miami .

en . 9° en Gran Bretaña .

en . 10° en Bélgica.

Las dos últimas actuaciones fueron especialmente valoradas porque llegaron cuando el rendimiento general del equipo atravesaba su momento más complicado.

La decisión para el 2027

La actividad de la Fórmula 1 volverá el 22 de agosto con la carrera Sprint del Gran Premio de los Países Bajos, mientras que la competencia principal se disputará el 23 de agosto.

La expectativa ahora pasa por conocer si Alpine aprovechará el receso para confirmar a Franco Colapinto como compañero de Pierre Gasly para 2027 o si continuará postergando la decisión.

El piloto francés tiene contrato vigente hasta finales de 2028, mientras que semanas atrás el propio Briatore había anticipado que la definición sobre el segundo asiento llegaría precisamente durante este parate de verano.

La propuesta de Briatore para cambiar la Fórmula 1

En otro tramo del podcast "In Conversation With", producido por The Race, el dirigente italiano planteó una idea para hacer más atractivos los fines de semana de competición.

"Creo que necesitamos carreras sprint. Si dependiera de mí, habría una sprint en cada Gran Premio porque necesitamos darle algo más al espectador", afirmó.

Según su propuesta, el calendario debería incluir 24 carreras Sprint y 24 Grandes Premios, con el objetivo de ofrecer más acción durante todo el fin de semana de competencia.

Briatore también reveló cómo surgió el acuerdo para que la marca italiana Gucci se convierta en patrocinador principal de Alpine a partir de la próxima temporada.

"Nunca habíamos tenido una marca de lujo en el coche. Se me ocurrió la idea y empecé a insistir. Al principio Luca de Meo pensó que era una mala idea, pero seguí presionando. Después me llamó y me dijo: 'Quizá sea una buena idea'", contó. Finalmente, concluyó con un deseo para el futuro del equipo: "Todos están entusiasmados. Ahora debemos asegurarnos de que el coche también sea emocionante".