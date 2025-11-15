La solución a la humedad: un invento millonario y sustentable para mejorar el aire de tu casa







La humedad es algo que afecta la salud de millones, pero un grupo de expertos parece haber encontrado la solución con un innovador producto.

Este invento hecho en Suiza aliviará la vida de millones de personas afectadas por el clima. ETH Zúrich

La humedad es un problema que afecta a millones de hogares y personas, en especial a quienes sufren de alergias de cualquier tipo. En los inviernos o veranos, los distintos ambientes pueden incomodar a mucha gente debido a los dramas que generan estos climas, pero parece haber aparecido un invento más que interesante para solucionarlo.

Fabricada con materiales reciclados y con excelentes resultados en sus primeros estudios, esta baldosa logró maravillar al público. Aún en una etapa de desarrollo, quienes tuvieron el privilegio de probarla destacan su practicidad y funcionalidad.

Baldosa ETH Zúrich 1 Este invento aliviará la vida de millones. Pietro Odaglia / Josef Kuster El ladrillo que mejorará los ambientes de tu hogar La baldosa mide 20 x 20 centímetros y tiene 4 cm de espesor. Se imprime en 3D con polvo de mármol de canteras y geopolímero de metacaolín, un subproducto de la porcelana que reemplaza al cemento. La superficie queda rugosa con huecos que dejan pasar el vapor de agua. La impresora deposita capas de polvo que se pegan con mezcla alcalina y no necesita moldes ni genera desperdicio. El interior queda poroso para almacenar la humedad.

Este producto absorbe la humedad cuando sube a más del 60% y la libera cuando baja del 40%. En invierno seco la suelta y en veranos húmedos la guarda. Así evita el moho en paredes y el empañamiento de las ventanas. Esta especie de ladrillo se coloca en techos o paredes de las distintas habitaciones del hogar. Reduce la necesidad de ventiladores o deshumidificadores y dura más que paneles plásticos, ya que no requiere mantenimiento.

Las pruebas realizadas en una biblioteca de Portugal demostraron que la baldosa bajó el calor húmedo en un 75%. Si se fabrica con un centímetro más de grosor, la efectividad sube al 85%. En otro test durante el invierno de Madrid, redujo la sequedad del aire.

Las funciones de este material La baldosa mantiene la humedad entre 40 y 60%. Absorbe vapor cuando hay exceso y lo libera cuando falta. Esto ayuda a reducir el calor pegajoso en salas con mucha gente. También evita alergias por moho y la sequedad en la garganta, algo que afecta la salud de millones de personas. Esta especie de ladrillo también modera la temperatura al soltar o tomar humedad. El geopolímero emite menos CO2 que el cemento común y su diseño rugoso deja pasar aire sin afectar la decoración. El proyecto usa solo residuos industriales y podría integrarse en obras nuevas o reformas. Todavía está en desarrollo, sin precio ni fecha de salida a la venta, pero se espera que llegue al mercado en los próximos años.

