Un inversor de criptomonedas perdió más de 20 millones por culpa de su teléfono celular

Una falla en la protección de su línea móvil permitió un robo millonario en criptomonedas que expone los riesgos ocultos del mundo digital.

Un inversor perdió millones en criptomonedas por un ataque telefónico. Kaboompics.com

Invertir en criptomonedas puede abrir la puerta a ganancias millonarias, pero también conlleva riesgos que van mucho más allá de la volatilidad del mercado. Para quienes manejan millones en activos digitales, entender las amenazas tecnológicas resulta clave.

Un caso reciente deja una lección contundente: no solo hay que saber comprar y vender criptoactivos, sino también proteger cada acceso digital con máxima precaución.

candados El robo de millones en criptomonedas a un inversor revela cómo un simple teléfono puede convertirse en la puerta de entrada para los ciberdelincuentes. Pixabay Cómo funciona la estafa del SIM Swap El SIM Swap o "intercambio de SIM" es una modalidad de estafa donde los atacantes logran obtener el control del número de teléfono de su víctima. Esto les permite recibir los códigos de autenticación enviados por SMS, clave para ingresar a cuentas bancarias o billeteras de criptomonedas.

El proceso suele involucrar la colaboración de empleados deshonestos de empresas de telefonía que ceden el acceso a los delincuentes. Una vez que el número queda en manos de los atacantes, acceden al correo electrónico y a otras plataformas que permiten resetear contraseñas.

Esta técnica no elige víctimas al azar: los hackers apuntan a personas específicas con altos patrimonios digitales. En pocos minutos, un usuario puede perder fortunas sin siquiera darse cuenta de que alguien manipuló su línea telefónica.

Los expertos recomiendan evitar la autenticación por SMS y optar por apps de doble factor como Authenticator o llaves físicas, que ofrecen una capa de seguridad adicional frente a este tipo de amenazas. Los millones perdidos por el trader de criptomonedas El empresario Michael Terpin, uno de los primeros inversores fuertes en Bitcoin, cayó en esta trampa en 2018. Hackers robaron el acceso a su línea y, desde allí, vaciaron su billetera digital. En total, se llevaron unos 1.500 bitcoins, que en ese momento valían más de 24 millones de dólares. Terpin sostuvo que ya había sufrido un ataque previo, por lo que había reforzado sus medidas de seguridad. Aun así, los hackers lograron superarlas y dejaron expuesto que incluso los sistemas robustos pueden fallar si hay una brecha en la infraestructura básica: el control del teléfono.

