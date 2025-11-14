Johnny Depp regresó al cine y visita Argentina: de cuánto es su fortuna después del polémico divorcio

El protagonista de "Piratas del Caribe" fue declarado "Visitante Ilustre" en La Plata, recibió la llave de la ciudad y dio una entrevista junto a Vero Lozano.

El juicio por denuncias de violencia cruzada con Amber Heard, su ex pareja, fue uno de lo más mediáticos de los últimos años.

Johnny Depp volvió a ser noticia, y esta vez no por un escándalo, sino por su reencuentro con el cine y con su público. A sus 62 años, el actor, músico y director vive una nueva etapa profesiona l, más cerca de que lo convirtió un ícono de la gran pantalla.

Con una carrera marcada por papeles en exitosas películas como "Piratas del Caribe" y "El joven manos de tijera" , el estadounidense regresó con "Modigliani, tres días en Montparnasse" , su segunda película detrás de cámara.

En el marco de la promoción del film, el artista aterrizó en Argentina , donde fue recibido con mucha emoción. Dio una entrevista en el programa "Cortá por Lozano" , fue declarado "Visitante Ilustre" en La Plata y recibió la llave de la ciudad de las diagonales.

John Christopher Depp II nació el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky. Su infancia estuvo marcada por mudanzas constantes y una pasión por la música , que lo llevó a participar en distintas bandas locales durante su adolescencia.

Su salto a la actuación fue casi accidental. Luego de irse a vivir a Los Ángeles, Nicolas Cage le recomendó probar suerte en el cine y, así, su debut llegó en 1984 con la película de terror "Pesadilla en la calle Elm" , el clásico de Wes Craven. De acuerdo a lo que cuentan algunos directores, el artista asistió a la audición y le agradó tanto a la hija del productor que fue elegido.

Sin embargo, el verdadero éxito llegó en 1987 con la serie "21 Jump Street". Pero, de la mano de Tim Burton, Johnny encontró su sello personal con personajes más oscuros y complejos: participó en "El joven manos de tijera" (1990), "Ed Wood" (1994), "Sleepy Hollow" (1999) y "Sweeney Todd" (2007).

Su fama mundial se multiplicó con el papel de Jack Sparrow en Piratas del Caribe (2003) e, incluso, lo llevó a ser nominado en los premios Oscar. Y con "Alicia en el país de las maravillas", consiguió su décima nominación al Globo de Oro.

jack sparrow

En paralelo, su vida personal fue tan intensa como sus películas. Después de sus relaciones con Winona Ryder y Vanessa Paradis, con quien tuvo dos hijos, en 2015 se casó con Amber Heard. El matrimonio se rompió en medio de acusaciones cruzadas de abuso y violencia doméstica, dando inicio a uno de los juicios más mediáticos de los últimos años.

El proceso fue transmitido en vivo y terminó en 2022, con un fallo favorable a Depp, aunque el costo profesional fue enorme: perdió contratos millonarios, fue apartado de franquicias, como "Animales Fantásticos" (del universo de "Harry Potter") y enfrentó una batalla pública por su reputación.

Hoy, tres años después, el actor parece tener un nuevo perfil. Vive entre Europa y Estados Unidos, compone música con su grupo "Hollywood Vampires" y volvió a dirigir en el cine, con el estreno de "Modigliani, tres días en Montparnasse".

johnny depp

Patrimonio actual de Johnny Depp

Después de años de éxitos y polémicas, Johnny Depp acumula una fortuna de 150 millones de dólares, según el sitio Celebrity Net Worth. Aunque durante el conflicto con Amber Heard se habló de una caída en su patrimonio, el actor logró recomponer su situación gracias a nuevos acuerdos cinematográficos y negocios propios.

Además, el músico tiene una isla privada en las Bahamas, un castillo en Francia, una colección de residencias en Los Ángeles y una galería de arte personal.

"Modigliani, tres días en Montparnasse", su nuevo proyecto como director, marca su regreso al detrás de cámara con un elenco encabezado por Al Pacino y Stephen Graham.

modi

La visita de Johnny Depp a Argentina

Johnny Depp llegó a Ezeiza en un vuelo privado el lunes 10 de noviembre de 2025, acompañado por su equipo y su amigo Jorge “Corcho” Rodríguez, productor argentino y esposo de Verónica Lozano.

Un día después, fue entrevistado por la conductora en su programa de Telefé "Cortá por Lozano", donde habló de su nueva película y del afecto que le tiene el público argentino.

Pero el momento más esperado fue en La Plata. Miles de fans esperaron desde temprano para verlo asomarse al balcón del Palacio Municipal y, junto al intendente Julio Alak, fue distinguido como "Visitante Ilustre" y recibió la llave de la ciudad.

dep la plata

“Gracias por esta cálida bienvenida, a este increíble lugar. Es un privilegio y un honor ser recibido de esta manera", dijo emocionado. Más tarde, el artista recorrió el Pasaje Dardo Rocha, visitó muestras de arte y cerró su jornada en el Teatro Coliseo Podestá, donde brindó una clase junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, protagonista de su nuevo proyecto.