Se acelera la concentración del delivery: Uber avanza sobre el dueño de Pedidos Ya para reinar en el mercado de entregas

La compañía estadounidense de movilidad lanzó una oferta hostil de 10.000 millones de euros para quedarse con el grupo alemán que también controla Glovo. El negocio enfrenta denuncias laborales en Argentina y otros países.

El negocio del delivery vivió su momento de auge durante la pandemia. Ahora reconfigura estrategias para sobrevivir.

La industria global del reparto a domicilio , más conocida localmente como delivery, atraviesa una nueva etapa de concentración acelerada . Después de años de expansión y de una feroz competencia entre plataformas, el sector comenzó a mostrar señales de agotamiento en su modelo de crecimiento. Por eso, ahora las principales empresas buscan conseguir mayor escala para sostener sus márgenes de ganancias y defender posiciones frente a nuevos competidores.

En ese contexto, el gigante de la movilidad Uber avanzó con una Oferta Pública de Adquisición (OPA) valuada en más de 10.000 millones de euros para quedarse con el 100% de Delivery Hero , la multinacional alemana propietaria de Glovo en Europa y controladora de PedidosYa en Argentina y gran parte de América Latina.

Si bien la operación todavía debe atravesar negociaciones corporativas y múltiples revisiones regulatorias en los países donde opera, marca un nuevo capítulo en la concentración mundial del negocio de delivery.

La Corte bonaerense afirmó que los repartidores de apps son trabajadores en relación de dependencia.

Uber ya se había convertido en el principal accionista de Delivery Hero tras elevar recientemente su participación directa al 19,5% y sumar además instrumentos financieros que podrían llevar su control potencial a más del 25% de la compañía.

Ahora, la propuesta inicial presentada por Uber para escalar al 100% de las acciones contempla un valor de 33 euros por acción, según la información de la compañía. Sin embargo, los mismos informes internacionales destacan que varios accionistas relevantes de Delivery Hero consideran insuficiente esa cifra y reclaman una valuación superior a los 40 euros por papel.

Pero eso no hizo retroceder a Uber en sus intenciones. Según trascendió en medios financieros europeos, la empresa estadounidense incluso analiza mejorar su oferta para evitar que otros jugadores, como DoorDash, entren en la disputa.

En Europa, la operación implicaría que Uber absorba activos estratégicos como Glovo, una de las principales plataformas que operan en el sur del continente.

Cómo puede impactar en Latinoamérica el avance de Uber en el delivery

En América Latina, en tanto, el impacto se relaciona con la situación de PedidosYa, una marca nacida en Uruguay que domina los mercados en varios países de la región y es especialmente fuerte en la Argentina.

Delivery Hero ingresó a PedidosYa en 2014 y profundizó esa posición dominante tras adquirir las operaciones latinoamericanas de Glovo en 2020.

El mercado de delivery de América latina mantiene niveles de crecimiento más elevados que Europa y continúa siendo un terreno de disputa con competidores como Rappi, la plataforma nacida en Colombia que sigue expandiendo servicios financieros y logísticos para ganar participación.

La intención de Uber con esta adquisición es reforzar simultáneamente su presencia en Europa, Asia y América Latina. También busca ganar mayor escala frente al avance de DoorDash, una plataforma y aplicación de entregas que conecta a los usuarios con restaurantes, supermercados y tiendas locales, con fuerte presencia en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Puerto Rico.

El delivery de comida a domicilio creció de manera explosiva durante la pandemia, pero con el fin del confinamiento el negocio se redujo. Además sufrió la presión de factores extra, como la caída de la actividad económica en distintos mercados como el argentino, donde además se produjo un impacto en los costos laborales debido a cambios regulatorios.

Aunque las plataformas lograron aumentar ingresos y volumen de operaciones, muchas todavía muestran márgenes ajustados o pérdidas netas. Delivery Hero, por ejemplo, informó recientemente ingresos superiores a los 14.000 millones de euros durante 2025, pero sus resultados netos fueron negativos.

Plataformas de delivery: el debate legal sobre el estatus laboral de los repartidores

La ofensiva de Uber por tomar el control de Delivery Hero se da en un momento crítico para la empresa alemana, que enfrenta las críticas de una porción de accionistas que reclaman una reorganización de activos y mejoras en la rentabilidad. Hace pocas semanas, el CEO y fundador Niklas Östberg anunció que dejará su cargo en 2027 después de 15 años al frente de la compañía.

La salida del ejecutivo coincide con crecientes tensiones internas por el desempeño financiero y por los riesgos regulatorios asociados al modelo laboral de las plataformas. En Europa, Delivery Hero y Glovo enfrentaron fuertes cuestionamientos por el uso de repartidores autónomos. La empresa se vio obligada a reconocer en sus balances sumas de contingencia millonarias vinculadas con multas y reclamos laborales, especialmente en España.

Ese mismo debate se replica desde hace tiempo en la Argentina. Las plataformas de reparto operan bajo esquemas donde los repartidores figuran como trabajadores independientes o colaboradores, evitando así costos asociados a relaciones laborales tradicionales, es decir en relación de dependencia.

Por eso, el modelo comenzó a enfrentar crecientes cuestionamientos judiciales y sindicales. En las últimas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dejó firme un fallo que avala considerar empleados en relación de dependencia a los repartidores de aplicaciones como Rappi y PedidosYa. La decisión ratificó sanciones impuestas previamente por el Ministerio de Trabajo bonaerense y fortaleció la postura de quienes sostienen que existe “subordinación laboral” entre las plataformas y los trabajadores.

El máximo tribunal provincial desarmó el núcleo del argumento de defensa que las multinacionales sostuvieron durante años: la supuesta autonomía del trabajador para elegir sus horarios y aceptar o rechazar pedidos. La justicia determinó que existe una subordinación técnica, económica y jurídica indiscutible, estructurada a través de lo que la doctrina legal ya denomina como "gestión algorítmica del trabajo".

"La supuesta libertad de elección del repartidor es una ficción jurídica. El algoritmo premia o castiga la disponibilidad del trabajador mediante un sistema de puntajes que determina el acceso a los viajes más rentables. Quien no se somete a las directivas de la aplicación es invisibilizado por el sistema, lo que constituye una manifestación moderna del poder de dirección patronal", señala un fragmento del fallo de la Corte bonaerense.

El fallo dictamina de manera categórica que los repartidores no son "colaboradores independientes", sino trabajadores en relación de dependencia.

La decisión del alto tribunal generó fuerte repercusión jurídica y política, porque aparece en contradicción con la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que había incorporado la figura de “colaboradores independientes” para trabajadores de plataformas digitales. Sin embargo, distintas resoluciones judiciales comenzaron a limitar la aplicación práctica de ese esquema.

En Europa, Estados Unidos y varios países latinoamericanos las plataformas enfrentan litigios similares. Algunos mercados avanzaron hacia modelos intermedios, mientras otros impulsan regulaciones más estrictas sobre cobertura social, seguros y condiciones laborales.