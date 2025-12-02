El Grupo Prada anunció la compra del gigante de la moda Versace por casi u$s1.400 millones

El grupo espera que el acuerdo relance la fortuna del gigante de la moda, tras un mal rendimiento desde 2020. Así, sostienen que ofrece un “significativo potencial de crecimiento".

La firma de Prada anunció este martes que compró oficialmente a su rival Versace , en una suma de casi u$s1.400 millones. Se espera que el acuerdo relance la fortuna de la segunda casa de moda de Milán , después de un rendimiento bajo desde el año 2020. Desde el grupo subrayaron que la marca de los hermanos Gianni y Donatella ofrece un “significativo potencial de crecimiento".

El hijo de la codirectora creativa Miuccia Prada sostuvo que no espera realizar cambios ejecutivos rápidos en Versace pero señaló que la empresa, que se encuentra entre las 10 marcas más reconocidas del mundo, rindió por debajo de su potencial en el mercado como parte del grupo estadounidense Capri Holdings.

Prada subrayó que la marca Versace, con 47 años de historia, ofrece un “significativo potencial de crecimiento no explotado”. La firma de Donatella emprendió un relanzamiento creativo bajo un nuevo diseñador, Dario Vitale , quien presentó su primera colección durante la Semana de la Moda de Milán en septiembre.

Anteriormente, Vitale fue jefe de diseño en la línea juvenil de Prada Miu Miu , pero su traslado a Versace no estaba relacionado con el acuerdo entre ambas firmas, según los ejecutivos. Por su lado, Capri Holdings -que posee a las marcas Michael Kors y Jimmy Choo - pagó u$s2.000 millones por Versace en 2018, pero tuvo problemas por posicionar el perfil audaz de Versace en la reciente era del “lujo silencioso”.

Por su parte, Versace representó el 20% de los ingresos de Capri Holdings de 5.200 millones de euros en 2024. Analistas arrojaron que ahora, sobre el acuerdo de Prada, representaría el 13% de los ingresos pro forma del Grupo Prada, con Miu Miu alcanzando el 22% y Prada el 64%. El Grupo, que también incluye el calzado de Church’s, reportó un aumento del 17% en los ingresos a 5.400 millones de euros el año pasado.

Fabricación interna de Prada

El Grupo ya comenzó los preparativos para incorporar a su rival de la misma ciudad en su sistema de fabricación italiano. “Hacer un bolso para una marca u otra, el conocimiento es el mismo”, sostuvo Bertelli a los periodistas la semana pasada en la fábrica de artículos de cuero del grupo en Scandicci, que ya fabrica bolsos para las marcas Prada y Miu Miu y pronto añadirá Versace.

Además, invirtieron 60 millones de euros en su cadena de suministro este año, incluyendo una nueva fábrica de artículos de cuero cerca de Siena, otra cerca de Perugia, así como el aumento de la producción en su fábrica de calzado de Church’s en Reino Unido y la expansión de otra fábrica toscana. Esto se suma a 200 millones de euros en inversiones de 2019 a 2024.

Los esfuerzos de Prada incluyen la capacitación de unos 570 nuevos artesanos en los últimos 25 años en una academia de formación interna que opera en las regiones de Toscana, Marche, Veneto y Umbría. El año pasado, Prada contrató al 70% de los 120 artesanos que se formaron en la academia.