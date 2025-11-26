Italia: un hombre se disfrazó de su madre fallecida para seguir cobrando su pensión y ocultó el cuerpo en la casa

La policía confirmó que el hombre nunca reportó la muerte de su madre, fallecida en 2022. Ahora quedó acusado por cargos como ocultación de cadáver.

El hombre de 57 años, actualmente desempleado, se hizo pasar por su madre para renovar su documento de identidad.

Un ciudadano de Italia se disfrazó de su madre fallecida para seguir cobrando su pensión . Luego de que las autoridades de seguridad se percataran, el hombre fue detenido y acusado de varios cargos, entre ellos de ocultación de cadáver .

El hombre de 57 años, cuyo nombre no trascendió, es hijo de la ciudadana Graziella Dall’Oglio , fallecida en 2022 a los 82 años. La mujer murió en Borgo Virgilio , cerca de la ciudad de Mantua , según le informó a la CNN un vocero de la comisaría este martes.

Tras notar signos estéticos evidentes como vello en la nuca, las manos y la barbilla , el ciudadano -exenfermero actualmente desempleado- quedó arrestado.

El hombre no reportó la muerte de su madre, dejó saber la Policía, y cuando el documento de identidad de la anciana expiró, se maquilló, se puso una peluca y usó su ropa para hacerse pasar por ella. Así, buscaba renovarlo en persona tal como se exige en Italia.

Sin embargo, el agente que tramitó la solicitud sospechó que algo no cuadraba y alertó a las autoridades, que convocaron nuevamente a la supuesta señora Dall’Oglio a la oficina municipal.

policia La policía confirmó que el hombre no reportó la muerte de su madre. Freepik

Imágenes de vigilancia del estacionamiento muestran que el hombre llegó conduciendo vestido como su madre, a pesar de que ella no tenía licencia para manejar, señaló el vocero. La policía lo interceptó en el lugar y luego se dirigió al domicilio de la anciana, donde encontraron su cuerpo momificado en un armario de la lavandería, envuelto en sacos de dormir.

El hombre está acusado de ocultación de un cadáver; fraude al Estado; suplantación de identidad y falsificación de documento público, indicaron voces policiales. También se le acusa de haber extraído líquidos del cuerpo de su madre con una jeringa para evitar la descomposición.

Mientras se ordenó una autopsia para determinar la causa de la muerte de la anciana, su hijo permanece detenido en una cárcel local.

Fraude por pensiones en Italia: moneda corriente

El fraude de pensiones estatales es común en Italia: cada año decenas de personas son arrestadas por hacerse pasar por alguien que ha fallecido para cobrar su pensión, según estadísticas de la policía financiera italiana, conocida como Guardia di Finanza.

Como los registros de defunción y los servicios públicos del país no siempre están sincronizados, pueden pasar años antes de que se reporte una muerte, lo que permite que los pagos de pensión sigan enviándose hasta que alguien notifique a la oficina de pensiones correspondiente.