El humilde profesor que sigue trabajando a pesar de tener una fortuna de millones: la historia de Mike Law







Pudo haberse retirado tras haber ganado varios millones, pero prefirió darle el ejemplo a sus alumnos al seguir trabajando.

Logro ganar millones, pero decidió darle el ejemplo a los demás manteniendo su trabajo. The Sun

Ganar millones de dólares en poco tiempo es el sueño de muchos, y la lotería suele ser la herramienta más práctica y efectiva, aunque también la más complicada de lograr. Quienes son afortunados y generan una fortuna tras conseguirla, prefieren mantenerse reservados.

Y después hay casos como los de Mike Law, quién logró convertirse en millonario, pero esto no le significó un gran cambio en su vida. Todo lo contrario, para predicar con el ejemplo, tomó una decisión que asombró a todos.

Profesor The Sun 2 Ganó millones en la lotería, pero mantuvo su trabajo para enviarle un mensaje a sus alumnos. The Sun Un golpe de suerte: cómo Mike Law se convirtió en millonario Mike Law no venía de un buen pasar antes de ganarse dos millones en la Lotería Nacional de Reino Unido. Había perdido a su madre, y su esposa e hijos eran su único sostén en esos duros momentos. Además, sufría lo mismo que cualquier ciudadano común.

Trabajaba como profesor de Arte y Fotografía en la secundaria Bromsgrove en Worcestershire y su mayor preocupación era tener el dinero suficiente para pagar la hipoteca. Pese a sus esfuerzos, su sueño más complicado de cumplir era poder realizar un viaje a Laponia con su familia, pero todo eso se pudo realizar gracias a que obtuvo en octubre de 2021 el boleto ganador de dos millones de libras esterlinas.

A pesar de sus millones: el motivo que lo llevó a seguir trabajando como profesor Si bien mucho dinero puede cambiar a muchos de golpe, para Mike no fue así. Saldó la hipoteca de su casa, pudo tener su viaje soñado junto a su esposa e hijos, pero lo que sorprendió a todos fue el hecho de que siguió trabajando como profesor. Su objetivo fue sencillo: quería ver a sus alumnos graduados y enseñarles que un golpe de suerte no es para todos.

Hasta 2023, trabajó incansablemente con cada uno de ellos. Luego, decidió retirarse para poder dedicarse a su gran sueño personal: ser escritor de novelas históricas de aventuras. Si bien todavía está escribiendo, utilizará parte de los millones ganados para poder publicar su primer libro.

Temas Millones