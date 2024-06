El invento millonario que no fue patentado por su creador por falta de dinero y le hizo perder millones de dólares

Conocé como un japonés tuvo una idea revolucionaria y no pudo capitalizarlo en dinero ya que no logró patentarlo: los detalles en la nota.

Daisuke Inoue solía tocar nagashi, un estilo tradicional de música popular, en un club frecuentado por oficinistas y empresarios. A menudo, los clientes le pedían que tocara canciones para poder cantar con él, aunque no fueran buenos cantantes. Inspirado por uno de estos clientes, quien le solicitó adaptar las canciones a su tonalidad para una fiesta empresarial, Daisuke pensó en grabar las pistas de acompañamiento y proporcionar una cinta , al no poder reunir suficientes músicos para el evento.

Utilizando sus conocimientos en ingeniería eléctrica, Daisuke ensambló la primera máquina de karaoke con la ayuda de un electricista, quien integró un amplificador, un reproductor de cartuchos y un mecanismo para insertar monedas. Así nació el primer dispositivo de karaoke, conocido como "8 Juke", instalado en un bar de Kobe en 1971.

image.png

La popularidad del karaoke se esparció rápidamente, expandiéndose de Kobe a Osaka, Tokio y eventualmente a nivel internacional. El primer bar de karaoke en Estados Unidos abrió en Los Ángeles en 1982, convirtiéndose rápidamente en una sensación mundial. Sin embargo, Daisuke no patentó su invención, ya que pensaba que no podría generar ingresos con ella: “No sabía cómo ganar dinero con ello y no tenía suficiente dinero para solicitar la patente. Además, pensé que siendo una colección de productos prefabricados, no se podía patentar”, expresó tiempo después el inventor.

Lamentablemente por él, en 1975, Roberto del Rosario de Filipinas patentó el sistema de karaoke "Sing Along".

Qué sucedió con Daisuke Inoue, el inventor del karaoke que no lo patentó

Una vez perdida su oportunidad de patentar su invento, en los años 80 Inoue gestionó una empresa que se dedicaba a licenciar música para máquinas de karaoke de ocho pistas. Ya en los años 90, con estas máquinas en desuso, Inoue orientó su negocio hacia Daiichi Kosho Company, que era la compañía líder en karaoke en esa época. A pesar de generar importantes ingresos como presidente de esta empresa, decidió abandonarla debido a un episodio de depresión.

Aunque Daisuke Inoue no se benefició económicamente de su invención original, fue reconocido por su contribución pionera. En 2004, recibió el Premio Ig Nobel de la Paz por la Universidad de Harvard y fue nombrado uno de los asiáticos más influyentes del siglo XX por la revista Time.

Daisuke continuó construyendo máquinas de karaoke y diversificó su negocio en licencias de música para dispositivos de karaoke. A pesar de no haber ganado mucho dinero inicialmente, su invento transformó su vida y le otorgó gran satisfacción. "Lo que me hace más feliz es escuchar a la gente reír y aplaudir con tanta emoción cuando alguien está cantando karaoke y darme cuenta de que creé algo maravilloso", expresó con orgullo.

Hoy en día, el karaoke sigue siendo una actividad popular en bares, discotecas e incluso en los hogares, demostrando que su creación sigue siendo relevante y amada por personas de todas las edades.