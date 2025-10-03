Pasó de ser un simple empleado a presidente de una firma multimillonaria: la historia de Jonathan Gray







Desde lo más bajo de la compañía, escaló para ser el responsable de aumentar las ganancias en miles de millones de dólares.

Logró incrementar su fortuna y la de su empresa en miles de millones de dólares. Bloomberg

Generalmente, los magnates que logran que sus empresas y su patrimonio crezcan a miles de millones de dólares suelen tener un recorrido variado en distintas compañías. Aunque a veces, hay excepciones en los que escalan desde lo más bajo hasta la cima en un mismo lugar.

Jonathan Gray es sinónimo de Blackstone, el grupo del cuál formó parte en un rol muy menor al cuál ocupa hoy en día, dónde es la pieza fundamental que ayudó a este imperio a expandirse y ser de los más importantes del mundo.

Jonathan D. Gray The Wall Street Journal El empresario fue clave para el crecimiento de Blackstone, lo que le permitió generar una fortuna de miles de millones para él y la compañía. The Wall Street Journal

La carrera de Gray en Blackstone Group hasta liderar la firma Jonathan D. Gray nació el 4 de febrero de 1970 en Highland Park, Illinois, en una familia de clase media. Desde joven mostró interés por los negocios, graduándose de la Universidad de Pensilvania en 1992 con un título en Economía, donde destacó por su análisis financiero.

Comenzó su carrera en 1992 como analista en Blackstone Group, una firma de inversiones fundada en 1985, ingresando en su división de fusiones y adquisiciones con un salario modesto. En 1993, se trasladó al equipo de bienes raíces, un área emergente que pronto se convertiría en su fuerte.

En 2005, fue nombrado codirector del grupo de bienes raíces, liderando compras clave tras la crisis de 2008, como la adquisición de los hoteles Hilton por 26 mil millones de dólares, que generó ganancias millonarias al revalorizarse. En 2011, asumió como jefe global, consolidando su reputación. Su ascenso culminó en 2018 cuando reemplazó a Tony James como presidente y director de operaciones de Blackstone. Bajo su mando, la firma creció a gestionar 1.1 mil millones de dólares en activos, transformándola en una potencia financiera y estableciendo a Gray como un referente del sector. Miles de millones: el patrimonio de Jonathan Gray Jonathan Gray posee un patrimonio de 12 mil millones de dólares en 2025, según distintos medios especializados, acumulado gracias a su rol en Blackstone y su participación accionaria. Esta riqueza incluye beneficios de la división de bienes raíces, con éxitos como Hilton y la creación de Invitation Homes. Vive en una mansión en los Hamptons valorada en 70 millones, junto con propiedades en Nueva York y Florida. Además, destina fondos a causas filantrópicas, como el Basser Research Center, pero su fortuna depende de Blackstone, proyectada a crecer a 15 mil millones para 2030. A sus 55 años, Gray mantiene un perfil bajo, evitando el foco mediático, pero su riqueza lo sitúa entre los más ricos de Wall Street.

