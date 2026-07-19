El invento que busca reemplazar al auto familiar: una bicicleta eléctrica que transporta hasta 4 personas

Una propuesta distinta y novedosa promete cambiar tus viajes de todos los días con una solución pensada para aprovechar en grupo en la ciudad.

Las opciones para moverse dentro de la ciudad suman cada vez más propuestas enfocadas en la reducción de emisiones y el ahorro de costos . Es por eso que ahora apareció un invento que busca cubrir la necesidad de trasladar a varios pasajeros, pero sin tener que depender de un vehículo convencional.

Este modelo tiene espacio para varias personas, carga y hasta equipaje dentro de una misma estructura. Su diseño busca adaptarse a los viajes de todos los días, desde el trayecto hasta la escuela, hasta las compras o los paseos, con un formato práctico para familias numerosas.

La protagonista de este proyecto es Le Formidable, una bicicleta eléctrica de carga desarrollada por la empresa francesa Galian Cycles. El modelo fue presentado en Eurobike 2026 y le da una vuelta de tuerca a las bicicletas. En lugar de concentrar todo el espacio en la parte delantera o únicamente detrás del conductor, este invento combina ambos sectores .

En el frente incorpora un compartimiento de carga pensado para niños pequeños u objetos, mientras que la parte trasera cuenta con una plataforma alargada capaz de trasladar pasajeros adicionales . Gracias a esa distribución, el vehículo puede llevar hasta cuatro niños o combinar distintas configuraciones con un adulto, equipaje, mascotas o mercadería.

Según el fabricante, la capacidad máxima de carga alcanza los 250 kilos , aunque el peso recomendado para transportar objetos es de 181 kilos. La bicicleta mide 250 centímetros de largo y 70 centímetros de ancho, perfecto para mantener la estabilidad sin tener que ocupar tanto espacio como un auto.

La caja delantera está construida en plástico ABS de alta resistencia, incluye dos puertas de acceso y dos asientos infantiles con cinturones de seguridad de cinco puntos. En la parte posterior, un asiento acolchado puede aguantar a dos chicos mayores o a un adulto.

Como complemento, Galian desarrolló unas barras laterales rebatibles que cuando permanecen abiertas facilitan el acceso al asiento trasero y, una vez cerradas, aumentan la protección para los pasajeros durante el viaje.

Tu próximo vehículo familiar es muy distinto a lo que te imaginas. Gentileza - Galian

Las características y funciones claves de este invento

La bicicleta eléctrica ofrece dos configuraciones mecánicas diferentes para adaptarse a distintos perfiles de usuarios. La primera incorpora un motor Bosch Cargo Line, que entrega 120 Nm de torque, acompañado por una transmisión Shimano Cues de 9 velocidades. Incluye una batería de 545 Wh, con la posibilidad de incorporar otra de 800 Wh para quienes necesiten una mayor autonomía. Entre sus modos de asistencia están:

Eco

Auto

Cargo

Turbo

Asistencia para arranque en pendientes

La segunda versión equipa un sistema Valeo Cyclee, con 130 Nm de torque, batería de 630 Wh, transmisión automática mediante correa y tres programas de conducción:

Eco

Predict

Turbo

Además, incorpora una función Boost, diseñada para ofrecer un impulso más al iniciar la marcha o afrontar subidas. Según el fabricante, esta variante puede recorrer hasta 80 kilómetros con una carga completa, aunque la distancia final depende del terreno, el peso transportado y el nivel de asistencia seleccionado.

El cuadro fue construido en aluminio de la serie 7000, soldado en Francia, y cuenta con una garantía de 10 años. El sistema de frenado aprovecha los discos hidráulicos de cuatro pistones para mejorar la capacidad de detención, incluso cuando la bicicleta circula con carga completa. La seguridad también incluye una luz delantera muy potente y una óptica trasera de alta visibilidad para circular durante la noche.

En lugar de suspensión, el modelo apuesta por neumáticos grandes y una horquilla de acero, ofreciendo mayor resistencia. Además, tanto el manubrio como el caño del asiento admiten regulaciones para personas desde 1,55 metros de altura. A eso se le suma un sistema de dirección por doble cable con un giro superior a 90 grados, lo que mejora las maniobras para estacionar o pasar por calles angostas.

Le Formidable también ofrece accesorios opcionales, entre ellos una alarma con geolocalización, una cubierta para proteger a los pasajeros de la lluvia, barandas retráctiles y distintas configuraciones para familias o transporte de carga.

El precio de lanzamiento empieza en 7.500 euros para la versión Bosch y sube a 8.500 euros en el modelo equipado con tecnología Valeo. Según la cotización estimada por el fabricante, esos valores equivalen aproximadamente a u$s 8.600 y u$s 9.700, respectivamente.