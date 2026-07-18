De cuánto es la fortuna de Victoria Beckham, la Spice Girl que creó un imperio de millones

De estrella del pop a referente internacional del diseño, construyó una carrera que trascendió los escenarios y sigue marcando tendencia.

Su carrera atravesó distintas etapas y logró mantenerse vigente mucho después del fenómeno que la lanzó a la fama.

Durante los años noventa, pocas figuras alcanzaron un nivel de popularidad comparable al de las integrantes de las Spice Girls . El fenómeno musical cruzó fronteras, vendió millones de discos y convirtió a sus cinco integrantes en celebridades. Con el paso del tiempo, cada una siguió un camino distinto, aunque algunas lograron reinventarse más allá de la música para construir una fortuna .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mientras muchas estrellas intentaban mantenerse vigentes con nuevos álbumes o giras, una de ellas decidió apostar por otra industria. El cambio no fue inmediato ni estuvo libre de críticas, pero terminó transformándose en un caso poco habitual dentro del mundo del entretenimiento.

Victoria Beckham es reconocida tanto por su pasado como integrante de uno de los grupos femeninos más exitosos de la historia como por haber construido una marca de lujo con presencia internacional . Esa combinación entre música, moda y negocios explica el crecimiento de un patrimonio que la ubica entre las celebridades británicas más influyentes.

Con el paso de los años, encontró un camino propio que la posicionó entre las figuras más influyentes del espectáculo.

Victoria Beckham nació el 17 de abril de 1974 en Harlow, Essex, Inglaterra. Desde muy joven mostró interés por las artes escénicas y estudió teatro, danza y música antes de iniciar su carrera profesional.

El gran salto llegó en 1994, cuando fue seleccionada para integrar las Spice Girls , el grupo formado junto a Mel B, Mel C, Emma Bunton y Geri Halliwell . Bajo el apodo de "Posh Spice" , rápidamente se convirtió en una de las caras más reconocidas del fenómeno pop que marcó a toda una generación.

El éxito fue inmediato. El álbum debut Spice, publicado en 1996, superó los 23 millones de copias vendidas en todo el mundo gracias a canciones como Wannabe, Say You'll Be There y 2 Become 1. Más tarde llegaron nuevos discos, giras internacionales y una exposición mediática que pocas bandas lograron igualar.

Aunque el grupo atravesó distintas etapas, incluida la salida de Geri Halliwell en 1998 y posteriores reuniones especiales, las Spice Girls quedaron instaladas como el grupo femenino con mayores ventas de la historia, con más de 100 millones de discos comercializados a nivel global según distintas estimaciones de la industria.

Tras la pausa de la banda, Victoria lanzó una breve carrera como solista, aunque rápidamente entendió que su futuro podía estar lejos de los estudios de grabación. Esa decisión terminaría modificando por completo su trayectoria profesional.

Lo que comenzó sobre los escenarios terminó convirtiéndose en una trayectoria con impacto mucho más amplio. Instagram Victoria Beckham

Los negocios millonarios de la cantante

A mediados de la década de 2000, Victoria Beckham comenzó a construir una nueva identidad vinculada al mundo de la moda. En 2008 presentó su propia firma, Victoria Beckham, enfocada inicialmente en vestidos de lujo y que luego amplió su catálogo con prendas, accesorios, marroquinería y colecciones prêt-à-porter.

Con el paso de los años, la marca logró desfilar en algunas de las pasarelas más importantes del mundo y posicionarse dentro del segmento premium. Aunque la empresa atravesó ejercicios con pérdidas y diferentes procesos de reorganización financiera, también recibió inversiones externas para fortalecer su crecimiento y ampliar su presencia internacional.

Además del negocio de la moda, Beckham desarrolló distintas líneas de productos de belleza, colaboraciones con otras compañías y acuerdos comerciales vinculados a licencias e imagen. Su nombre se convirtió en una marca propia, algo que fue mucho más allá de su carrera musical.

Pocas artistas lograron transformar la popularidad de los años noventa en una marca reconocida a nivel internacional. Instagram Victoria Beckham

Otro aspecto que contribuyó a su proyección global fue su relación con David Beckham, exfutbolista del Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, Milan y París Saint-Germain. La pareja, casada desde 1999, protagonizó campañas publicitarias, documentales y numerosos acuerdos comerciales que incrementaron todavía más su presencia mediática.

Aunque buena parte de los negocios familiares son independientes, en muchas oportunidades ambos participaron en inversiones conjuntas y proyectos de alto perfil, especialmente vinculados al deporte, la moda y el entretenimiento.

El patrimonio de Victoria Beckham

Victoria Beckham posee un patrimonio estimado en u$s700 millones. Esa cifra contempla los ingresos obtenidos durante su etapa con las Spice Girls, su carrera como solista, los beneficios derivados de su empresa de moda y diversos contratos comerciales.

Más allá del monto individual, el matrimonio Beckham conforma una de las parejas con mayor patrimonio dentro del entretenimiento británico.