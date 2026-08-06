Ingenioso invento para el hogar: el bloc de notas que transcribe tus audios para que no te olvides de nada

Este dispositivo esconde una función única que puede cambiar por completo la forma en la que organizas las tareas de tu casa.

El invento que va a cambiar la manera en la que vos y tu familia se organizan.

Hay objetos del día a día que parecen difíciles de reemplazar, pero con el avance de la tecnología, se encuentran nuevas maneras de adaptarlos a las necesidades actuales. Ahora, el lanzamiento de un nuevo invento busca arrasar en los hogares con una propuesta mucho más práctica.

Su funcionamiento aprovecha la inteligencia artificial, una pantalla de bajo consumo y conectividad inalámbrica para convertir los audios de voz en recordatorios visibles. Como resultado salió una herramienta diseñada para simplificar la organización del día a día sin depender exclusivamente del celular.

El reTerminal Sticky , desarrollado por Seeed Studio, busca reemplazar las notas adhesivas de papel con una alternativa reutilizable que incorpora inteligencia artificial para transformar mensajes de voz en texto . El equipo es muy chico y tiene una carcasa magnética que permite ponerlo sobre la heladera, un mueble metálico o cualquier superficie compatible. Para paredes u otros lugares sin metal, el fabricante incorpora un aro magnético adhesivo.

Su funcionamiento es simple, el usuario toca la pantalla, graba un mensaje de voz y el sistema procesa automáticamente ese audio para convertirlo en un texto que queda visible en la pantalla de tinta electrónica . De esa manera, cualquier integrante de la casa puede leer el recordatorio sin tener que revisar aplicaciones o chats.

La propuesta busca estar en espacios como la cocina, donde suelen estar las listas de compras, tareas pendientes o recordatorios familiares. En lugar de acumular papeles que terminan en la basura, toda la información se mantiene almacenada en un único dispositivo reutilizable.

Además de aceptar mensajes hablados, el equipo también permite ingresar texto desde una aplicación para celulares. La plataforma también incorpora otras funciones como la visualización de la hora, información meteorológica y diferentes aplicaciones que pueden descargarse para adaptar el funcionamiento según las preferencias del usuario.

El dispositivo tiene múltiples usos. Gentileza - Seeed Studio

Las características y funciones claves de este invento

Uno de los puntos más llamativos del reTerminal Sticky es su pantalla ePaper táctil de 3,97 pulgadas, con una resolución de 800 x 480 píxeles, una densidad de 235 ppi y cuatro niveles de escala de grises. Gracias a esta tecnología, la imagen permanece visible sin consumir energía constantemente.

El dispositivo incorpora una batería de 750 mAh, compatible con carga USB-C. Según Seeed Studio, la autonomía alcanza hasta una semana con un uso habitual que incluye conexión inalámbrica y transcripción de voz. El equipo integra Wi-Fi y Bluetooth, lo que facilita la sincronización con otros dispositivos y la recepción de información desde la aplicación móvil.

En el interior del producto trabaja un microcontrolador ESP32, responsable de administrar la pantalla, el sistema táctil, las comunicaciones inalámbricas, los sensores y el almacenamiento local. A esto se le suman 8 MB de RAM, suficientes para las tareas previstas por el fabricante. Las dimensiones del equipo son de 106 x 65,5 x 7,3 milímetros, como un bloc de notas.

El dispositivo es compatible con plataformas como OpenDisplay y ESPHome, para modificar su funcionamiento e incluso convertirlo en un panel para controlar distintos dispositivos del hogar inteligente.

También puede configurarse para ser un lector de libros electrónicos. El reTerminal Sticky ya se encuentra en etapa de preventa con un precio de u$s49,90, sin incluir costos de envío ni posibles aranceles.