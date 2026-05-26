Bad Bunny se suma al elenco de voces de Toy Story 5 con un nuevo personaje

El artista tendrá un cameo como Pizza con Anteojos en las versiones en inglés y español para Latinoamérica y España. La esperada aventura animada de Disney y Pixar reúne nuevamente a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y todo el grupo.

Bad Bunny se suma al elenco de voces en inglés y en español para Latinoamérica y España de Toy Story 5 , la nueva película animada de Disney y Pixar. La historia reunirá otra vez a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto del grupo, que deberán enfrentarse a Lilypad, una nueva tableta inteligente con ideas propias sobre cuál es la mejor manera de ayudar a Bonnie a hacer nuevas amistades.

El artista global multiplatino Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny y ganador de 6 premios Grammy, tendrá un cameo de voz como Pizza con Anteojos , un nuevo personaje de la película. Misterioso y muy cool, el juguete forma parte de una pequeña pero poderosa comunidad de objetos olvidados en un patio trasero.

El actor ganador del Emmy y Tony Alan Cumming (The Traitors, The Good Wife, Cabaret) también se incorpora al elenco de voces en inglés con un cameo prestando su voz a Tiro al Blanco Malvado, el alter ego de juego de Tiro al Blanco en la nueva película. Aunque el fiel caballo de Woody continúa sin hablar dentro del universo de Toy Story, durante una divertida secuencia de juego en Toy Story 5 Cumming presta su voz a Tiro al Blanco.

De qué trata Toy Story 5

Los juguetes están de regreso en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El propósito de jugar de Woody (voz en inglés de Tom Hanks), Buzz Lightyear (voz en inglés de Tim Allen), Jessie (voz en inglés de Joan Cusack) y el resto del grupo se ve amenazado cuando se enfrentan a Lilypad (con la voz en inglés de Greta Lee), una nueva tableta que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su niña, Bonnie. ¿Volverá el juego a ser como antes?

Toy Story 5 está dirigida por el ganador del Premio de la Academia Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris, producida por Lindsey Collins y escrita por Stanton y Harris. La película cuenta con una banda sonora original del ganador del Oscar Randy Newman, quien regresa para musicalizar su quinta película de Toy Story.

Toy Story 5 se estrena exclusivamente en cines el 17 de junio de 2026.