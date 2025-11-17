El inventor que creó su imperio desde cero y hoy es el hombre más rico de Inglaterra: quién es James Dyson

Sin herencias de por medio y con mucho sacrificio, fue el encargado de crear un dispositivo que facilitó la vida de millones.

Con inicios ambiciosos, logró crear uno de los inventos más importantes que facilitó la vida de millones.

En la mayoría de los casos, quienes suelen manejar imperios de millones de dólares recibieron inyecciones económicas desde muy jóvenes. Casi siempre, esto surge por abultadas herencias , tanto de dinero como de empresas que sus antecesores lograron ubicar entre las mejores.

Pero también existen quienes lograron generar una enorme fortuna a base de esfuerzo y sin nada que los respalde en sus inicios. Tal como le sucedió a James Dyson , quien ostenta uno de los patrimonios más importantes de toda Europa.

En sus inicios, Dyson tenía planeado estudiar diseño de interiores y trabajar en el rubro inmobiliario, pero en la Universidad encontró su verdadera pasión. Se orientó hacia el diseño industrial, influenciado por su tutor, el ingeniero de estructuras Anthony Hut.

Dyson fue clave para el diseño del Rotork Sea Truck , una embarcación de fibra de vidrio de casco plano capaz de llegar a altas velocidades. Para 1974, desarrolló su primer invento original: el Ballbarrow , una variante de la carretilla que sustituyó la rueda por una esfera. Esto lo inspiró para crear también la Trolleyball , herramienta utilizada para botar embarcaciones.

El verdadero golpe en el mercado llegó con inventos alejados de esta idea. Cansado de que su aspiradora se atasque con el polvo, empezó a diseñar una que no perdiera potencia durante la succión. Tardó cinco años e hizo más de 5 mil prototipos, pero lanzó la G-Force en 1983.

A pesar de esto, su invento fue rechazado en Europa y Estados Unidos, pero en Japón ganó éxito y esto lo ayudó a fundar su propia empresa. Con ella, obtuvo un renombre que rápidamente lo ubicó entre los más vendidos y lo ayudó a ganar miles de millones de dólares.

Miles de millones: el patrimonio de James Dyson

Actualmente, el patrimonio de James Dyson está estimado en 18 mil millones de dólares según distintos medios especializados. Esto lo convierte en la persona más rica de toda Inglaterra, con la mayoría de sus ingresos provenientes de la empresa que creó desde cero.

Obsesionado por mejorar la tecnología, es uno de los hombres que más contribuyó a la ingeniería y el diseño. Su organización busca inspirar a los jóvenes a cursar estudios en las áreas mencionadas y financia los mismos siempre que encuentra una idea brillante. Donó más de 20 millones de libras esterlinas a distintas investigaciones.