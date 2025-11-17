Falsificó un título universitario para conseguir un trabajo y hoy tiene un patrimonio multimillonario







Encontró la fórmula para generar miles de millones, pero utilizó un truco algo cuestionable.

El empresario utilizó una jugada arriesgada para crear un imperio de miles de millones de dólares. Stephen Lovekin/Getty Images

Forjar un imperio de miles millones de dólares es un lujo que pocos se dan y prepararse para comandar estas compañías es una parte muy importante del proceso. Sin embargo, no todos logran tener la capacidad para estudiar previamente y poco tiene que ver con su estatus económico.

David Geffen es palabra mayor en la industria de la música de la década del 90. Considerado como uno de los primeros responsables de darle un lugar a bandas icónicas, su historia trae varios apartados para destacar y uno de ellos es la falsificación de su título.

David Geffen AFP Geffen es considerado uno de los grandes responsables del boom musical de la década del 90. AFP La historia de David Geffen Quienes transitaron sus primeros años de vida remarcaron que era un estudiante brillante, al que no le gustaba mucho asistir a clases. Abandonó sus estudios, ya que su mente estaba enfocada en el espectáculo.

Encontró trabajo en la sala de correo de la Agencia William Morris, que representaba a las estrellas más importantes de Hollywood en los 60. Su gran salto llegó por una jugada cuestionada: interceptó una carta dirigida a la empresa y falsificó un título de la UCLA para cumplir los requisitos y ser contratado como agente junior.

Allí descubrió que su mejor función era detectar talentos emergentes, sobre todo en la industria musical. La experiencia previa le sirvió para formar su propio camino. Jackson Browne era su primera figura emergente y al no encontrarle discográfica, decidió fundar su propio sello: Asylum Records.

De la mano de la discográfica, le dio vida a un sinfín de grandes figuras: Linda Ronstadt, Stills & Nash, Bob Dylan, Tom Waits y los Eagles. Posteriormente, tras vender su empresa a Warner Bros. y un breve retiro por un mal diagnóstico, fundó Geffen Records. Allí llegaron más nombres que al día de hoy son escuchados por millones: Elton John, Cher, Nirvana, Guns N' Roses y Aerosmith. Miles de millones: el patrimonio de David Geffen A sus 82 años, distintos medios especializados calculan el patrimonio neto de David Geffen en 9 mil millones de dólares. Gran parte viene de la venta de Asylum Records y luego de Geffen Records. También fue clave para fundar DreamWorks SKG junto a Steven Spielberg y Jeffrey Katzenberg. Fue uno de los primeros multimillonarios que se declaró abiertamente homosexual y su influencia para garantizar los derechos LGBTQ+ fue clave, con donaciones a investigaciones sobre el HIV. Le brindó 200 millones de dólares a la creación de la Facultad de Medicina en la UCLA, la cual lleva su nombre.

