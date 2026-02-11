El gigante online que se rinde y cierra todos los locales del país para siempre + Seguir en









Un cambio inesperado del gigante online abre preguntas sobre su próximo paso.

Una decisión que impacta en el sector minorista y deja señales sobre cómo el comercio online redefine sus prioridades. Freepik

Mientras el “retail apocalypse” vuelve a aparecer en Estados Unidos, un jugador que parecía inmune al mostrador toma una decisión drástica. La movida involucra millones y no se explica solo por el calor del consumo: también por el costo de sostener tiendas físicas cuando el negocio digital cambia de ritmo.

El golpe recae sobre Amazon, que decide achicar fuerte su presencia minorista en Estados Unidos y apagar dos apuestas que buscaban competir cara a cara con supermercados y tiendas de paso. La empresa reacomoda prioridades y pone el foco en áreas que considera más rentables, con impacto directo en su plantilla y en la forma de comprar alimentos.

Amazon-Fresh El giro del gigante digital muestra cómo, incluso con millones en juego, una apuesta puede reordenarse cuando cambian los costos y los hábitos de compra. Amazon Fresh El adiós definitivo de sus locales: qué pasará con Amazon Fresh y Amazon Go La compañía confirmó el cierre total de Amazon Fresh y Amazon Go en territorio estadounidense. Eran formatos distintos, pero compartían una ambición: ganar calle y hábitos cotidianos, con locales pensados para compras rápidas y, en el caso de Go, con un sistema que evitaba las cajas tradicionales.

Con el correr del tiempo, el modelo no rindió como esperaba. Entre costos operativos, alquileres, logística y el desafío de sostener una experiencia presencial consistente, la empresa eligió discontinuar ambos formatos y reordenar el negocio hacia alternativas que dejen margen más rápido.

Dentro de ese giro, el plan se concentra en la entrega de comestibles el mismo día, el fortalecimiento de Whole Foods Market, el desarrollo de formatos más eficientes y la reducción de costos. En algunos casos puntuales, sobre todo en California, los cierres avanzan de manera escalonada por regulaciones estatales ligadas al empleo y a los plazos de notificación.

Parte de esos espacios puede reconvertirse en tiendas de Whole Foods u otros proyectos comerciales, mientras que otros bajan la persiana de forma definitiva. La empresa sostiene que sigue dentro del negocio de alimentos, pero con un enfoque distinto: menos vidriera y más operación orientada a la entrega.

