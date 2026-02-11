Uno de los magnates más conocidos del mundo gastó millones en un yate que casi lo hace perder toda su fortuna + Seguir en









Cometió un error que no advirtió de entrada, por lo que tuvo que tomar medidas después de su gran compra ya que casi arruinan sus negocios.

El magnate cometió un error que casi le cuesta una fortuna. Bloomberg

La adquisición de bienes de lujo por parte de las figuras más ricas del planeta suele implicar desembolsos de millones de dólares. Sin embargo, algunas compras extravagantes terminan en problemas inesperados que exceden lo estrictamente financiero y afectan la reputación pública de sus dueños.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Un empresario tecnológico buscó evitar una crisis en su imagen tras comprar una embarcación. El inconveniente no fue el precio ni el diseño, sino una interpretación que obligó a realizar cambios inmediatos en el mismo para evitar conflictos que puedan tirar al tacho sus negocios y quitarle su lugar como una de las personas con mayor patrimonio del planeta.

Larry Ellison Bloomberg 1 El empresario está considerado como una de las personas más ricas del planeta. Bloomberg Quién es Larry Ellison y cómo ganó sus millones Larry Ellison es el cofundador de Oracle Corporation, una empresa que revolucionó la gestión de bases de datos desde su creación en 1977. Su fortuna proviene principalmente de su participación accionaria en la compañía, que se consolidó como el proveedor líder de software empresarial a nivel global durante la expansión de internet.

El patrimonio actual del empresario está estimado en 206 mil millones de dólares, cifra que lo ubica consistentemente entre las cinco personas más ricas del mundo. Esta riqueza se construyó mediante la venta masiva de licencias de software y una estrategia de adquisiciones que absorbió a competidores clave como PeopleSoft y Sun Microsystems.

Además de su actividad en el sector tecnológico, Ellison diversificó sus activos con propiedades tangibles de alto valor. Posee el 98% de la isla de Lanai en Hawái, adquirida por 300 millones de dólares en 2012, es dueño del torneo de tenis de Indian Wells y mantiene una extensa cartera inmobiliaria en Malibú y Woodside.

Yate Ellison The New York Post El nombre elegido para este yate desató una polémica alrededor del empresario. The New York Post Qué pasó con su super yate Izanami A finales de la década de 1990, Ellison adquirió un superyate de 58 metros de eslora fabricado por el prestigioso astillero alemán Lürssen. Bautizó a la nave como "Izanami", en referencia a una diosa de la mitología japonesa asociada a la creación y la muerte, demostrando su conocida fascinación por la cultura nipona y su estética minimalista. El problema surgió cuando los observadores notaron un detalle lingüístico perturbador: al leer el nombre "Izanami" al revés, se formaba la frase fonética "I'm a Nazi" (Soy un nazi). Dado que Ellison es judío y un firme defensor del Estado de Israel, la interpretación del nombre generó un potencial escándalo de proporciones mayúsculas que amenazaba con dañar severamente su reputación. Ante el riesgo de que la controversia afectara sus negocios y la percepción pública de su figura, el magnate ordenó renombrar inmediatamente el barco como "Ronin", término que designa a un samurái sin maestro. La nave, que destacaba por su diseño exterior de estilo militar y su gran velocidad, terminó siendo vendida años más tarde a otros empresarios. La adquisición de esta embarcación implicó un desembolso estimado en 25 millones de dólares.

Temas Millones