El jugador de fútbol americano que consiguió millones de dólares como suplente: quién es Chase Daniel







Era una de las grandes promesas en la universidad y logró millones en la NFL, pero solo jugó muy pocos partidos.

El mariscal de campo logró acumular millones, pero no jugó tanto como se esperaba. Getty Images

El fútbol americano ha demostrado a lo largo de su existencia que es una gran oportunidad para que los jugadores ganen millones y hagan crecer sus fortunas en el corto plazo. En especial cuando los deportistas se destacan y se convierten en los mejores de las ligas, aunque no siempre es el caso.

Chase Daniel no es uno de los nombres más conocidos fuera de Estados Unidos, ha sido una rueda de auxilio para sus equipos aunque no fue muy utilizado por sus entrenadores. Eso sí, a pesar de contar con pocas oportunidades, logró agigantar su patrimonio casi sin tener contacto con la pelota en el verde césped.

Chase Daniel El mariscal, gran promesa universitaria, tuvo una carrera en la cuál fue mayormente suplente. Getty Images La historia de Chase Daniel: pocos partidos, millones en ganancias A nivel universitario, Daniel es considerado uno de los mejores mariscales de campo que se hayan visto, con más de 12 mil yardas de pase y más de 100 touchdowns. Pese a esto, su altura era algo que preocupaba a los cazatalentos y lo veían como un problema a la hora de que se de el Draft, el cuál llegó en 2009 y no fue seleccionado. Pese a eso, los Washington Redskins lo contrataron como agente libre no reclutado, pero fue recortado de la plantilla.

Al día siguiente del recorte, apareció en el equipo de práctica de los Saints de New Orleans, aunque era constantemente recortado del equipo principal, al cuál dejaba y regresaba constantemente para suplir algunas lesiones, pero siempre como tercera opción. Logró formar parte del plantel campeón del Super Bowl XLIV, pero sin jugar un solo segundo en el campo.

Para comienzos de la temporada 2010, empezó a alternar más seguido aunque sin hacerse un hueco como titular. Permaneció allí hasta 2012 y dio el salto a los Kansas City Chiefs, dónde recién en su quinta temporada en la NFL logró lo que millones esperaban después de ver su nivel en la Universidad: ser titular en un partido.

Para marzo de 2016, tuvo un breve paso por los Philadelphia Eagles, dónde firmó un contrato de 21 millones de dólares por tres años, aunque para 2017 firmó su regreso a los Saints, dónde solo disputó un juego. Ya en 2018, aseguraba otro gran contrato en los Chicago Bears, club en el cual logró disputar en su primer año ocho partidos, tres de ellos como titular, su mejor registro hasta ese entonces. Jugó allí hasta 2020, para tener un pequeño paso por los Detroit Lions y luego llegar a Los Ángeles Chargers, dónde en 2023 anunciaría su retiro tras ser nuevamente recortado. En total, acumuló 42 millones de ganancias solo con su sueldo en la NFL, y, teniendo en cuenta que en 13 años de carrera disputó 70 partidos, logró ganar una cifra de casi 554 mil dólares por encuentro jugado.

