De cuánto es la fortuna de Mark Zuckerberg en 2025, el hombre que fundó Facebook cuando era un estudiante y hoy está en el top de los hombres más ricos del mundo

El creador de Meta creó su propio imperio digital que lo deja entre los empresarios más poderosos del planeta.

Mark Zuckerberg es uno de los nombres más reconocidos del siglo XXI. Lo que empezó como un proyecto universitario en un dormitorio de Harvard terminó convirtiéndose en una de las compañías tecnológicas más influyentes del planeta.

Dos décadas después, el programador que revolucionó la comunicación digital figura entre los multimillonarios más jóvenes del ranking mundial, con una fortuna que no para de crecer y un rol muy importante dentro del universo tecnológico global.

Nacido en el condado de Westchester, en Nueva York, Zuckerberg creció en un entorno familiar que alentó su curiosidad por la informática desde chico. A los 19 años ingresó a Harvard para estudiar Ciencias de la Computación, pero abandonó la carrera al ver el potencial de su creación: Facebook , una plataforma pensada originalmente para conectar a estudiantes dentro del campus.

En 2005 rechazó una oferta millonaria de Yahoo , que buscaba comprar la página por 1.000 millones de dólares. Esa decisión fue muy importante, ya que con el tiempo, Facebook se transformó en un fenómeno global. Hoy en día la empresa pasó a llamarse Meta Platforms , y reúne servicios como Instagram, WhatsApp y Messenger , con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo.

Además, su apuesta por la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevas tecnologías le permitió mantener la relevancia de su empresa en un mercado cada vez más competitivo. En 2017, Zuckerberg volvió a Harvard, no como alumno, sino como orador invitado, para recibir un título honorario y contar su historia a los nuevos estudiantes.

Patrimonio de Mark Zuckerberg en 2025

Según los últimos informes de Forbes y Bloomberg, el patrimonio de Zuckerberg en 2025 ronda entre 230.000 y 236.000 millones de dólares, lo que lo deja dentro del top 10 de las personas más ricas del mundo. Con 40 años, es el más joven de esa lista, donde comparte lugar con figuras como Elon Musk, Jeff Bezos y Larry Ellison.

La mayor parte de su riqueza viene de sus acciones en Meta, donde conserva alrededor del 13% de las acciones. Además, sus inversiones en inteligencia artificial le sumaron más de 72.000 millones de dólares a su patrimonio en los primeros meses del año.

Según documentos de la SEC (la comisión de valores de Estados Unidos), Zuckerberg planea donar el 99% de sus acciones a lo largo de su vida, a través de su iniciativa filantrópica Chan Zuckerberg Initiative, que comparte con su esposa Priscilla Chan.