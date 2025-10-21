Ganó millones con su portal amarillista, pero tuvo que declararse en quiebra tras una fuerte demanda







Fue pionero en el universo de los chimentos online, pero se metió con alguien que no debía y le costó caro.

El nuevo mercado que encontró para generar millones de dólares. Créditos: Nodenet

Nick Denton es un emprendedor británico del mundo digital, periodista de formación y fundador del influyente grupo de blogs Gawker Media. Durante la década de los 2000, Denton se hizo conocido por liderar una red de sitios que mezclaban periodismo de entretenimiento, crítica mediática y contenido provocador, acumulando millones de lectores y una gran fortuna basada en la publicidad online.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Lo que empezó como un blog fundado en 2002 desde su apartamento en Nueva York, se convirtió en un imperio digital con decenas de millones de visitas mensuales y anunciantes de peso. Denton estuvo así al frente del auge del “gossip 2.0”, antes de que una demanda millonaria lo obligara a declarar bancarrota y poner fin a su meteórico ascenso en la industria digital.

Nick Denton Fue pionero en el mundo de los chismes online pero terminó con una multa de millones de dólares. Créditos: Daze Info Quién es Nick Denton y cómo consiguió millones con Gawker Nick Denton nació el 24 de agosto de 1966 en Hampstead, Londres, en el seno de una familia con trasfondo intelectual: su padre era economista y su madre húngara, sobreviviente del Holocausto. Estudió filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford, y comenzó su trayectoria profesional como periodista para el periódico británico Financial Times.

En 2002 fundó Gawker Media, inicialmente con los sitios Gawker y Gizmodo, y luego expandió su red con blogs especializados como Jezebel, Deadspin y Kotaku. Su estrategia fue combinar voces críticas, irreverentes, contenido filtrado y un modelo de negocio basado en el tráfico masivo y la publicidad digital, lo que le permitió generar millones en ingresos y alcanzar una gran notoriedad mediática.

La millonaria demanda de Hulk Hogan que lo llevó a la quiebra En 2012, uno de los blogs de Gawker publicó un vídeo íntimo del luchador Hulk Hogan sin su consentimiento, lo que desencadenó una demanda por invasión de privacidad. El juicio, financiado en parte por el multimillonario Peter Thiel, resultó en una indemnización de aproximadamente 140 millones de dólares que arrasó con Gawker Media; la empresa tuvo que declararse en bancarrota en 2016.

Desde entonces, Denton se ha mantenido alejado del ojo público, convertido en un símbolo de cómo el éxito en internet puede desmoronarse en cuestión de meses cuando la ética periodística y la exposición mediática chocan de frente con el poder judicial.

Temas Millones