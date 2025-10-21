La lujosa mansión en Nashville que Nicole Kidman conservará luego del divorcio con Keith Urban

La actriz mantendrá la residencia familiar y el cuidado de sus hijas, mientras que las propiedades en Beverly Hills, Nueva York y Australia siguen en disputa.

La mansión de Nashville, donde vivirán Nicole Kidman y sus hijas, está valuada en 3.4 millones de dólares.

Luego de casi dos décadas de matrimonio, Nicole Kidman y Keith Urban anunciaron su separación definitiva, marcando el fin de una relación que durante años combinó amor, éxito profesional y una vida llena de lujos .

La ruptura, oficializada el 30 de septiembre de 2025, tiene complicaciones financieras. Se estima que la fortuna conjunta de la pareja ronda los 325 millones de dólares , repartida entre ingresos personales, inversiones y un impresionante patrimonio inmobiliario que incluye propiedades en Estados Unidos, Australia y Reino Unido .

Entre todos estos bienes, la atención se centra en la mansión de Nashville , Tennessee, que la actriz de Hollywood conservará como residencia principal junto a sus hijas, Sunday Rose y Faith Margaret, asegurando un entorno seguro mientras atraviesan la transición familiar.

La residencia que Nicole Kidman conservará en Nashville es un hogar cargado de historia. Comprada en 2008 por 3.47 millones de dólares, la mansión se encuentra en la comunidad cerrada de Northumberland , rodeada de privacidad y seguridad.

Con una superficie de más de 1.012 metros cuadrados, la casa combina sofisticación, comodidad y espacios diseñados para la vida cotidiana y el entretenimiento. El interior cuenta con siete dormitorios , ocho baños completos, vestíbulo, living y sala principal, además de un comedor formal y una cocina equipada con tecnología de última generación.

La residencia también incluye un cine privado, una lavandería y muchos espacios de almacenamiento, pensados para la vida familiar. En el exterior, la propiedad tiene una piscina, una cancha de tenis y zonas verdes, perfectas para actividades al aire libre.

Nicole-Kidman-and-Keith-Urbans-Nashvill

La separación de Nicole Kidman y Keith Urban

Después de casi 19 años de matrimonio, Nicole Kidman y Keith Urban confirmaron oficialmente su separación, con fecha formal de divorcio registrada el 30 de septiembre de 2025. La noticia tomó por sorpresa al público, aunque fuentes cercanas al matrimonio indican que la ruptura era algo que se venía gestando desde hace tiempo. Según la revista "People", la pareja había firmado acuerdos de custodia semanas antes de hacerlo público.

Estos establecen que la actriz será la custodia principal de Sunday Rose y Faith Margaret, con 306 días al año bajo su cuidado, mientras que Urban tendrá 59 días y fines de semana alternos, además de compartir días festivos y vacaciones.

El divorcio fue discreto y sin escándalos públicos. No se contemplaron pensiones alimenticias entre los cónyuges ni para las hijas, ya que ambos cubrirán directamente los gastos durante los periodos que les correspondan, de acuerdo a "El Diario NY".

niocle kidman y keith

Además, las decisiones educativas, médicas y religiosas se tomarán de manera conjunta, y ambos asistirán a seminarios para padres divorciados, subrayando el compromiso con la crianza responsable y colaborativa, señala el medio estadunidense.

Las razones citadas en la demanda son “dificultades maritales y diferencias irreconciliables”, detalló "El País". Sin embargo, otros portales apuntan que parte del conflicto surgió por la falta de apoyo de Keith hacia la carrera de Kidman en los últimos años, mientras que la actriz siempre respaldó los proyectos musicales y artísticos de su entonces esposo.

Otras propiedades en disputa luego del divorcio

Aunque la atención mediática se centra en la mansión de Nashville que Nicole Kidman tendrá, el divorcio también involucra más propiedades valuadas entre 2 y 13.5 millones de dólares cada una, distribuidas entre Estados Unidos y Australia.

En Beverly Hills, California, la pareja posee una residencia de cinco dormitorios y 4 baños que se encuentra en una comunidad cerrada. Esta combina privacidad y seguridad, con sala de estar formal, cocina equipada con electrodomésticos de alta gama, comedor para recibir invitados y áreas exteriores con piscina y jardines.

También se suman establecimientos en Australia, que incluyen departamentos en Sídney y una granja histórica en Nueva Gales del Sur adquirida en 2009. Con más de 40 hectáreas de terreno, esta última es una casa de estilo georgiano de 1878 y diversas estructuras conjuntas como casa de huéspedes, piscina y cancha de tenis.

nicole kidman australia

En Nueva York, los bienes incluyen un dúplex de 300 metros cuadrados en Chelsea y un piso de dos dormitorios en Tribeca. Ambos cuentan con vistas panorámicas a la ciudad, ascensores privados y servicios de lujo típicos de los edificios de Manhattan, como seguridad 24 horas, gimnasio, piscina cubierta y áreas comunes exclusivas.