De cuánto es la fortuna de Shou Zi Chew, el CEO de TikTok

El director ejecutivo de la plataforma de videos acumula una gran cifra debido a su carrera en las finanzas y tecnología.

Shou Zi Chew ocupa el cargo de director ejecutivo de TikTok, una de las plataformas de redes sociales más influyentes del mundo. Su trayectoria profesional abarca puestos clave en empresas tecnológicas globales, donde demostró habilidades en gestión financiera y liderazgo estratégico. Con una formación académica en economía y administración de empresas, Chew se consolidó como una figura relevante en el sector tecnológico.

Shou nació el 1 de enero de 1983 en Singapur y proviene de un entorno familiar modesto. Su padre trabajó en el sector de la construcción, mientras que su madre se desempeñó como contable. Tras completar su educación secundaria en la Institución Hwa Chong, cumplió con el servicio militar obligatorio en Singapur como oficial de las Fuerzas Armadas. Luego, continuó sus estudios en el University College London, donde obtuvo una licenciatura en Economía en 2006. Más tarde, cursó un MBA en la Escuela de Negocios de Harvard, donde realizó prácticas en Facebook durante sus años de formación.

Shou Zi Chew.jpg The Guardian La carrera de Shou Zi Chew La carrera de Chew comenzó en el ámbito financiero. Tras graduarse, trabajó como banquero de inversión en Goldman Sachs en Londres durante dos años. Posteriormente, se unió a DST Global, firma de capital de riesgo del multimillonario Yuri Milner, donde lideró inversiones en empresas tecnológicas como Alibaba, JD.com y ByteDance.

En 2015, asumió el cargo de director financiero de Xiaomi, empresa china especializada en electrónica de consumo. Bajo su gestión, Xiaomi realizó su salida a bolsa en la Bolsa de Hong Kong en 2018. Un año después, Chew se convirtió en presidente de negocios internacionales de la compañía, expandiendo su influencia en mercados globales.

En marzo de 2021, Chew dejó Xiaomi para unirse a ByteDance como director financiero. Poco después, asumió el rol de CEO de TikTok, reemplazando a Kevin A. Mayer. Desde entonces, enfrentó desafíos significativos relacionados con la seguridad de datos, privacidad y regulaciones internacionales. TikTok ha sido objeto de controversias en varios países, incluyendo prohibiciones en India y investigaciones en Estados Unidos por presunta vigilancia y manejo de datos de usuarios.

Chew testificó ante el Congreso de Estados Unidos en 2023 y 2024 para abordar preocupaciones sobre la legislación que busca restringir el uso de TikTok. Sus declaraciones se centraron en los esfuerzos de la plataforma para garantizar la seguridad de los usuarios y cumplir con las normativas locales. El patrimonio de Shou Zi Chew en 2025 El patrimonio neto de Shou Zi Chew se estima en 200 millones de dólares, según datos de Celebrity Net Worth. Esta fortuna refleja su exitosa trayectoria en el sector tecnológico, donde ocupó cargos ejecutivos en empresas de alto impacto global. En el ámbito personal, Chew conoció a su esposa, Vivian Kao, durante sus estudios de posgrado en Harvard. La pareja tiene dos hijos y reside en Singapur. Ambos colaboran activamente con su alma mater como donantes y voluntarios, demostrando un compromiso continuo con la educación.

