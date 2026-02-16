Habi, el unicornio de real estate, adquirió una startup argentina y llega al país + Seguir en









Habi es uno de los principales players de proptech en América Latina. Ahora, desembarca en Argentina.

Matias Gath y Sebastián Noguera sellaron la compra de Pulppo.

En un contexto marcado por la reapertura del crédito hipotecario y el renovado interés por la vivienda, Pulppo, la aceleradora inmobiliaria tecnológica fundada por emprendedores argentinos, fue adquirida por Habi, el principal player de proptech de América Latina especializado en la compraventa de vivienda usada. La operación representa un nuevo paso en la profesionalización del mercado inmobiliario regional y marca el desembarco de herramientas digitales para el acceso a hipotecas de manera rápida y fácil.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El acuerdo integra tecnología, datos y capacidades comerciales con un objetivo claro: modernizar y hacer más eficiente el ecosistema inmobiliario, fortaleciendo a brokers, inmobiliarias y consumidores. En paralelo, abre una etapa de expansión para Pulppo en Argentina, en un momento en el que la vuelta del crédito hipotecario comienza a reactivar la demanda y genera nuevas oportunidades para el sector.

“Argentina representaba una oportunidad estratégica que veníamos evaluando desde hace tiempo. Pulppo ya tenía planeado su expansión para 2025, y con la adquisición aceleramos ese cronograma significativamente. Al analizar el mercado argentino en profundidad, identificamos una oportunidad única: replicar la infraestructura hipotecaria y de transacciones financieras que nos convirtió en el originador hipotecario más grande de Colombia. El timing es ideal: el mercado argentino está maduro para este tipo de innovación”, sostuvo Sebastián Noguera cofundador y presidente de Habi. Pulppo articula hoy una red de más de 100 inmobiliarias y 800 brokers en la región.

“Gracias a pasar a formar parte de Habi, vamos a traer al país todas las capacidades de originación hipotecaria que Habi creó para usuarios en Colombia y Mexico; reduciendo el proceso de conseguir a una hipoteca a 10 días”, sostuvo Matias Gath, fundador de Pulppo.

Comprar y vender una propiedad, más sencillo “Queremos que comprar y vender una propiedad sea una experiencia más simple, segura y profesional. La unión con Pulppo se da de manera muy natural dentro de ese objetivo y nos permite acelerar la construcción de un ecosistema inmobiliario más sólido en América Latina. En Argentina vemos una oportunidad única de dar tecnología inmobiliaria e hipotecaria para que los consumidores puedan comprar una casa de manera eficiente”.

“En los últimos dos años crecimos 3,5 veces y solo en 2025 gestionamos operaciones por más de u$s 215 millones, lo que confirma la solidez del modelo. Esta integración nos permite sumar más herramientas y más información, manteniendo la cercanía con inmobiliarias y brokers, que es parte de nuestro ADN”, explicó Agustín Iglesias, cofundador de Pulppo. La oportunidad hipotecaria Habi y Pulppo se integran en un momento clave para el mercado argentino, en el que el crédito hipotecario comienza a reactivarse, apalancado sobre una propuesta de valor ya probada y validada en la región. “En Pulppo llevamos años trabajando con bancos líderes de América Latina, no solo desarrollando tecnología para inmobiliarias, sino creando y operando el vertical inmobiliario de los bancos, integrado directamente a sus áreas de negocio”, señaló Matías Gath. “Hoy ya estamos trabajando con algunos de los principales bancos del país para traer esa misma propuesta a la Argentina y, además, incorporar las herramientas de Habi que permiten acceder a un crédito hipotecario en tan solo 10 días, un proceso que convirtió a Habi en el mayor originador de hipotecas de Colombia en apenas seis años”, finalizó Gath.