Quién es Erica Stanford, la "cripto-lady" de 30 años que se hizo millonaria sin salir de su habitación







Cuando apenas tenía 20 años, Érica Standford comenzó a interesarse en el mundo cripto hasta convertirse no solo en millonaria, sino en una de las referentes del sector.

La cripto-lady se volvió rica gracias a Bitcoin y pudo dejar su trabajo.

Erica Stanford es una mujer que pasó de un trabajo común en ventas a convertirse en una de las figuras más conocidas del mundo cripto. Su experiencia muestra cómo una curiosidad muy puntual terminó transformándose en una carrera a tiempo completo, con ganancias millonarias y viajes internacionales.

En apenas unos años, esta joven británica logró multiplicar sus ingresos y diseñar un estilo de vida diferente. Su camino, que estuvo lleno de errores y aciertos, la llevó a dejar su empleo tradicional para enfocarse en el universo de las criptomonedas.

Quién es Erica Stanford, la "cripto-lady" A los 20 y pocos años, Erica escuchó por primera vez hablar de bitcoin en un programa radial. Al principio solo lo charlaba con su padre y amigos, sin imaginar que tiempo después le cambiaría la vida. En 2016 comenzó a leer sobre blockchain y descubrió que su uso iba más allá de las finanzas, desde el seguimiento de diamantes hasta la verificación del historial de un auto usado.

bitcoin criptomonedas.jpg Érica Stanford consiguió convertir su interés personal en modo de vida. Depositphotos

Entonces con apenas 250 dólares compró sus primeras fracciones de bitcoin y luego destinó 2.500 dólares a distintas monedas virtuales, incluso tomando fondos de tarjetas de crédito. En poco tiempo consiguió 38.000 dólares, pagó deudas y decidió que podía dedicarse de lleno al mercado cripto.

Renunció a su trabajo en septiembre de 2017 para operar a tiempo completo, a pesar de las advertencias de su jefe y familiares. “Cripto-lady”, como la bautizaron, afirma que las criptomonedas no son solo para usos ilegales, sino que son una nueva herramienta financiera con aplicaciones reales. De cuánto es la fortuna de hoy de la "cripto-lady" Si bien su primer millón le llegó antes de lo esperado, también tuvo pérdidas considerables. En una sola operación llegó a perder 6.500 dólares, algo que la impulsó a estudiar más el mercado y a perfeccionar su estrategia. Pero despues de prepararse mejor, logró minimizar errores y riesgos. Un año después de dejar su empleo había generado cerca de 26 millones de dólares. Esa cifra la convirtió en una referente dentro del ecosistema cripto, siendo invitada a conferencias y eventos internacionales. Aunque su estilo de vida no cambió del todo, ahora viaja más y puede costear vacaciones con bitcoin. A sus 30 años, Erica Stanford es una de las voces más reconocidas del sector.

