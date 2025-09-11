¿Quién es Larry Ellison, el magnate de Oracle que destronó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo?







Con una apuesta de negocio diferente a la de Elon Musk, Larry Ellison logró convertirse, aunque por muy poco tiempo, en el hombre más rico del mundo gracias al crecimiento de las acciones de Oracle.

Larry Ellison, el magnate que logró la cima entre los hombres más ricos del mundo.

Larry Ellison, el cofundador de Oracle, superó a Elon Musk y quedó brevemente como el primero en el ranking de las personas más ricas del planeta, según el índice de multimillonarios que realiza Bloomberg. Sin embargo, el funcionario de Donald Trump pronto regresó a la cima del podio.

Ellison sin embargo logró una marca peculiar: el alza excepcional de las acciones de Oracle en tan solo un día. De hecho, el valor de sus acciones aumentó de manera significativa cerca del 40% y, debido a ello, la fortuna acumulada de Ellison estuvo estimada en US$ 393.000 millones aproximadamente, superando así los US$ 390.000 de Elon Musk. Sin embargo, al cierre de los mercados el patrimonio neto de Musk era de 384,2 mil millones de dólares, superando al de Ellison por 1.000 millones de dólares.

Amigo de Donald Trump y accionista mayoritario de Oracle, Ellison aprovecha la actual demanda en crecimiento del rubro de la inteligencia artificial para potenciar sus ganancias que combina con otros negocios directamente vinculados a los inmuebles. Además cuenta con un torneo de tenis e inversiones en diversas empresas del rubro tecnológico.

Larry Ellison oracle fondo.jpg Ellison es el accionista más importante de Oracle. Inc Magazine

Elon Musk, el hombre más rico del mundo durante más de un año Por más de un año, Elon Musk puso sostenerse como la persona más acaudalada del mundo, logro que obtuvo por el crecimiento que tuvo Tesla y por el valor acumulado que generó con SpaceX.

Desde inicios del 2024, el norteamericano conquistó la cima del ranking de manera ininterrumpida, a pesar de la volatilidad de las compañías que posee en el mercado y los cambios constantes en el sistema económico. Elon Musk Elon Musk, a pesar de la caída de Tesla en el mercado se mantiene primero entre los más ricos del mundo. Por momentos, su fortuna rondó los miles de millones de dólares por varios días, por las acciones de Tesla y la financiación de SpaceX, pero pudo quedarse con el primer lugar en la lista hasta septiembre de 2025 cuando, con el alzamiento de Oracle, Ellison capturó el puesto uno por un par de horas. Ambos millonarios tienen estilos muy diferentes entre sí, ya que Musk apuesta a proyectos de alto riesgo como la inteligencia artificial o la conquista del espacio, mientras que Ellison construye su fortuna apoyándose en un modelo más tradicional como la consolidación de Oracle en el terreno del software empresarial.