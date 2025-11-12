El magnate millonario noruego que disfrutó su fortuna hasta los 101 años: quién fue Olav Thon







Con una ambición nunca antes vista, logró forjar un patrimonio envidiable y lo aprovechó hasta sus últimos días.

Disfrutó sus miles de millones hasta los 101 años. Kjetil Ree /Wikipedia

Hay personas que ganan miles de millones y buscan aprovecharlos hasta sus últimos días. A veces acumulan tanto dinero que parece que el tiempo no alcanza para disfrutarlo, aunque siempre hay excepciones que logran ser noticia mundial.

Olav Thon vivió hasta los 101 años y fue uno de los multimillonarios más importantes de Europa, más precisamente de Noruega. Con un patrimonio muy abultado, disfrutó de su riqueza hasta no hace mucho y con una edad más que llamativa.

Olav Thon E24 El magnate europeo siempre vestía su característico gorro rojo. E24 La historia de Olav Thon Oriundo de Noruega y nacido en 1923, Olav comenzó desde muy joven a forjar su imperio. Desde pequeño mostró la ambición que necesitan los expertos en negocios y, a los 8 años, ordenaba tarjetas navideñas de un catálogo para venderlas a sus vecinos.

A los 16 años se marchó a la capital del país y, con mucho esfuerzo, abrió su propia peletería. Para 1966 ya había comprado su primer edificio y abrió su primer restaurante. Con el correr de los años, se convirtió en un magnate de los bienes raíces tanto en su país como en toda Europa.

Ya consolidado y con varios miles de millones en su patrimonio, apostó por Unger Fabrikker AS, un fabricante de productos químicos. Con esta inversión y el éxito de sus demás negocios, en 2007 se convirtió en la segunda persona más rica de Noruega.

Miles de millones: el patrimonio de Olav Thon Hasta 2014 la revista Forbes calculó su fortuna en 6 mil millones de dólares. Cabe remarcar que en ese mismo año anunció que todo su dinero sería destinado a un fideicomiso para una fundación dedicada a los avances médicos, ya que no contaba con herederos. Vivió 101 años y falleció el 16 de noviembre de 2024. Al no tener herederos, eligió ese destino para su fortuna. También era amante de los deportes extremos y fue miembro honorario de la Asociación Noruega de Senderismo, a la cual aportó mucho dinero.

