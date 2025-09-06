El magnate que pasó de liderar un imperio a perder mil millones en un día: la historia de Nelson Bunker Hunt







De ser el as de las finanzas, a tomar algunas malas decisiones que le ocasionaron pérdidas inimaginables.

Multiplicó su herencia pero perdió 1000 millones en un día.

El nombre de Nelson Bunker Hunt es bastante resonante en el mundo financiero estadounidense. Si bien había heredado de su padre una fortuna de millones gracias a las empresas petroleras, luego supo multiplicarla invirtiendo en el mercado de la Plata, pero no todo terminó tan bien.

A lo largo de su vida enfrentó distintos problemas, como por ejemplo cuando Muamar Gadafi nacionalizó la empresa de petróleo que el magnate tenía en Libia, y luego tuvo problemas legales con los Estados Unidos que obstaculizaron su recuperación. Pero su visión en las finanzas lo llevó a ser el hombre más rico del mundo, antes del colapso.

Nelson Bunker Hunt Fue el hombre más rico del mundo y perdió 1000 millones de dólares en cuestión de horas.

Nelson Bunker Hunt, el heredero que no pudo mantener sus millones Nelson Bunker Hunt fue uno de los 7 hijos del magnate Haroldson Hunt, pionero del auge del petróleo en el estado de Texas con la compañía de Placid Oil Co. Heredó una gran parte de su fortuna y la empresa de combustibles fósiles. Nelson fue el encargado de ampliar su producción en gas y en material crudo, a la vez que descubrió un enorme yacimiento petrolero en Libia.

Logró ser considerado como el hombre más rico del mundo porque su fortuna varió entre los 8.000 a los 16.000 millones de dólares. Hunt se caracterizaba por ser un hombre modesto, que llevaba una vida sin lujos a pesar de sus millones de dólares. Tampoco terminó la universidad y era reconocido por ser un visionario mercado, que decidía sus inversiones por instinto natural porque se guiaba por sus corazonadas.

Mil millones en un día: qué fue el Jueves de Plata Hunt era un hombre de extrema derecha, y le tenía miedo al avance del comunismo y sus consecuencias en el petróleo. Por eso, comenzó a diversificar en la plata, comprando cantidades enormes cuando costaba sólo 1,94 dólares la onza. Llegó a adquirir los derechos de 55 millones de onzas en total. Como el precio de la plata no aumentaba, comenzó a manipularlo con los sauditas, hasta que llegó a 50 dólares la onza. Pero el 27 de marzo de 1980, hubo una caída estrepitosa en el mercado del metal que le costó 1000 millones de dólares, lo que se conoció como el "jueves de plata".

