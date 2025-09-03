El empresario que genera miles de millones gracias al deporte y la música: la historia de Len Blavatnik

Con gran visión y fuertes apuestas, logró generar millones en las industrias del deporte y la música.

Este empresario se hizo con dos negocios claves que le generan miles de millones de dólares.

Len Blavatnik generó millones con inversiones en música y streaming deportivo. Su trabajo como empresario cambió la forma en que el mundo consume entretenimiento. Sus negocios en estos sectores construyeron una fortuna que lo colocó entre los nombres más destacados del mercado actual.

Este empresario consolidó su lugar en la industria de la música y la transmisión de eventos deportivos con decisiones clave. Sus inversiones llevaron estas industrias a nuevos públicos, generando riqueza notable. Su historia muestra cómo un inversionista puede capitalizar el poder de la música y el deporte para alcanzar el éxito.

El ucraniano tomó buenas decisiones y amasó una fortuna de miles de millones de dólares.

Len Blavatnik, nacido en 1957 en Odesa, Ucrania , emigró a Estados Unidos en 1978. Estudió informática en Columbia y un máster en negocios en Harvard. En 1986 fundó Access Industrie s , que comenzó con inversiones en petróleo ruso y luego se enfocó en música y streaming deportivo.

En 1997, Blavatnik adquirió con socios la petrolera TNK por 800 millones de dólares, revendida en 2013 por 7 mil millones. Como socio mayoritario de Warner Music, comprada en 2011 por 3.3 mil millones , y DAZN desde 2015, generó millones en música y streaming deportivo.

En 2020, Warner Music salió a bolsa, valuándose en 15 mil millones de dólares. DAZN, con inversiones como 3.4 mil millones en Foxtel, expandió su alcance en el streaming deportivo. Estas operaciones consolidaron la fortuna de Blavatnik en dos industrias que dominan el entretenimiento global.

Miles de millones: el patrimonio de Len Blavatnik

La revista F orbes estima el patrimonio de Blavatnik en 26.5 mil millones de dólares en 2025, entre los más grandes de Estados Unidos. Su riqueza abarca la química, como LyondellBasell, bienes raíces y activos financieros, además de sus negocios en música y streaming deportivo.

Esos millones enfrentan riesgos. LyondellBasell estuvo al borde de la quiebra en 2009, lo que muestra que sus inversiones no son infalibles. Sus activos inmobiliarios y financieros, aunque sólidos, dependen de mercados donde un cambio repentino podría reducir su patrimonio.