El millonario hallazgo de Apple: encontraron u$s40.000.000 en oro oculto dentro de iPhones y computadoras viejas

La compañía encontró una forma de obtener ganancias con dispositivos que nunca llegaron al mercado.

El oro es uno de los tantos materiales que la empresa logró recuperar a través del reciclaje.

Apple es una compañía que gana millones con sus nuevos productos, aunque no todo lo que fabrica llega a venderse o supera las pruebas de calidad. Muchos prototipos de celulares o computadoras que nunca salen al mercado quedan almacenados en sus depósitos.

Lo que comenzó como una medida enfocada en el cuidado del medio ambiente se transformó en un ingreso inesperado que también permitió recuperar parte del valor de equipos que nunca fueron vendidos .

La compañía encontró la forma de recuperar ganancias dentro de los aparatos no utilizados.

Aunque un iPhone o una computadora parecen estar fabricados principalmente con vidrio, aluminio y plástico, en su interior también contienen pequeñas cantidades de metales valiosos . Los circuitos y componentes electrónicos utilizan materiales como oro, plata, cobre, cobalto, níquel y tungsteno debido a sus propiedades para conducir electricidad y resistir el paso del tiempo.

El oro es uno de los elementos más buscados dentro de los dispositivos electrónicos porque no se oxida y mantiene una alta eficiencia como conductor. Un solo teléfono contiene una cantidad mínima de este metal, pero cuando se procesan millones de equipos descartados, el resultado puede transformarse en una cifra muy valiosa.

Millones: todo el dinero que recuperó con los dispositivos descartados por la gente

Para recuperar esos materiales, Apple utilizó un sistema de reciclaje que incluía a Liam, un robot diseñado para desmontar iPhone y separar sus piezas internas. La máquina podía identificar componentes reutilizables y recuperar materiales que todavía tenían valor después de que los usuarios dejaran de utilizar sus dispositivos.

En el caso del oro, Apple consiguió recuperar 2.204 libras de este metal a partir de iPhone y computadoras recicladas. El valor de esa cantidad alcanzó los u$s39.502.000, una cifra que convirtió al programa en uno de los ejemplos más llamativos de recuperación de materiales electrónicos.

La compañía también logró recuperar plata, aluminio, cobre, acero, cobalto y otros elementos presentes en los equipos electrónicos. El resultado fue posible gracias a la enorme cantidad de dispositivos que ingresaron al programa de devolución de la empresa.

LaManzanaMordida apple La compañía utilizó un robot para poder extraer los metales valiosos de sus distintos dispositivos. LaManzanaMordida

La recuperación de estos recursos permitió que Apple aprovechara materiales que ya estaban disponibles en productos fabricados y redujera la necesidad de obtenerlos mediante nuevas extracciones. El programa mostró que los equipos descartados por los usuarios todavía podían esconder una verdadera fortuna.