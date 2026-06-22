Ganó u$s116 millones en la NBA y hoy solo cobra u$s2.000 al mes: el drama financiero de Trevor Ariza

Pese a haber ganado una fortuna, hoy percibe un salario muy por debajo de los contratos millonarios que tuvo en la élite del básquet.

Fue campeón con los Lakers, pero hoy tiene un presente muy alejado de sus años de gloria.

18 temporadas en la NBA, haber pasado por 10 franquicias y ganar un anillo deberían ser logros suficientes para asegurar una cuenta bancaria con varios millones . Pero en el caso de esta estrella, lo que consiguió en su exitosa carrera deportiva, no le alcanzó para disfrutar de un presente económico cómodo.

Trevor Ariza es un apellido de renombre en la liga más importante del básquet, pero hoy vive alejado de la vida de figura que supo tener. Ahogado por las deudas y con varios problemas financieros, actualmente trabaja por un salario de solo u$s2.000 al mes.

Trevor Ariza fue seleccionado en el puesto 43 del draft de los New York Knicks en 2004 y logró mantenerse casi dos décadas en la NBA. Pasó por Orlando Magic, Houston Rockets, New Orleans Pelicans, Phoenix Suns, Washington Wizards, Sacramento Kings, Portland Trail Blazers, Miami Heat y Los Angeles Lakers, donde obtuvo el anillo de 2009 junto a Kobe Bryant.

De sus 18 temporadas en la NBA, en 10 disputó los playoffs, algo que lo convirtió en un jugador experimentado y muy valorado dentro de la liga. Apodado "Switchblade", no era uno de los nombres más llamativos del campeonato, pero sí una garantía para cualquier equipo que aspirara a competir.

Todo esto justificó los elevados salarios que tuvo en las distintas franquicias. A lo largo de su carrera acumuló cerca de u$s116 millones únicamente en contratos con equipos de la NBA. Además, tuvo acuerdos publicitarios, por lo que cualquiera podría pensar que esas ganancias le alcanzarían para mantener una vida de lujos sin atravesar sobresaltos económicos.

Sin embargo, Ariza sigue siendo noticia por una situación que se volvió recurrente en su actualidad. Cada vez que debía negociar los gastos de manutención de sus hijos, argumentaba que no contaba ni de cerca con el dinero que había generado durante su carrera profesional.

Embed - Trevor Ariza's Top 10 Dunks Of His Career

La nueva realidad de la estrella: un salario ajustado y un sueldo mínimo

Entre impuestos, comisiones de representantes y el costo de sostener un estilo de vida alto, los millones de Ariza comenzaron a desaparecer con rapidez. Esta situación permaneció lejos de la exposición pública hasta su divorcio en 2022 con Bree Anderson, madre de sus dos hijos, Tristan y Taylor.

Al presentarse ante la Justicia, describió graves problemas de liquidez tras su retiro y una fuerte caída de sus ingresos mensuales. Si bien Trevor declaró ganar u$s6.000 por mes en su trabajo actual como preparador físico para personas con discapacidades, aseguró que, una vez realizados los descuentos correspondientes, solo percibe u$s2.316. Mientras tanto, la manutención de sus hijos le demanda u$s11.600 mensuales.

Lo cierto es que las inversiones realizadas por el exalero tampoco resultaron especialmente rentables. De su participación en Buffalo Wild Wings apenas recibe u$s667 al mes, una cifra que llama la atención, ya que en otros casos este tipo de negocios suele generar ingresos mucho más elevados.

El patrimonio actual de Trevor Ariza

Actualmente, los últimos reportes de medios especializados sitúan el patrimonio neto de Trevor Ariza en torno a los u$s4 millones. La declaración más reciente presentada por el exjugador de la NBA también señala que posee apenas u$s50.000 en efectivo y alrededor de u$s2,5 millones en bienes inmuebles.

En 2017 puso a la venta una casa de casi 800 metros cuadrados ubicada en Tarzana, California, por u$s3,5 millones. La propiedad contaba con cinco dormitorios, ocho baños, sala de cine, casa de huéspedes, piscina y una cancha de básquet.