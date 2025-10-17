Adriana Lima brilló en el Victoria's Secret Fashion Show: la millonaria fortuna de la supermodelo

A sus 44 años y con más de dos décadas de trayectoria, el ángel más icónico de la firma regresó a las pasarelas y deslumbró con su estilo y carisma.

Entre contratos millonarios y desfiles con marcas de lujo, Adriana Lima sigue siendo una de las modelos mejor pagas del mundo.

Nueva York volvió a teñirse de rosa. Entre luces, lentejuelas y la energía del público, el Victoria's Secret Fashion Show 2025 regresó con una mezcla de nostalgia y renovación. La pasarela más icónica recuperó su esplendor con una propuesta que apostó por el poder femenino .

Entre las grandes protagonistas de la noche estuvo Adriana Lima , el ángel más recordado de la marca. A sus 44 años, la supermodelo brasileña reafirmó su lugar como figura de la moda internacional y una de las mejor pagas del mundo, con una fortuna millonaria .

Adriana Lima nació el 12 de junio de 1981 en Salvador de Bahía, Brasil . Su carrera comenzó a los 15 años, cuando ganó el concurso "Supermodel of Brazil" , organizado por la agencia Ford Models, y poco después obtuvo el segundo lugar de esa competencia en su edición internacional.

A finales de los años 90, y ya radicada en Nueva York , comenzó a trabajar para las casas de moda más importantes del mundo, como Versace, Givenchy, Fendi, Marc Jacobs y Valentino. Sin embargo, su gran salto llegó en 1999 , cuando debutó como uno de los "ángeles" de Victoria's Secret , la firma que la llevó a la fama mundial.

adriana lima2

Con su carisma en la pasarela y una caminata que marcó una época, Adriana se convirtió en uno de los rostros emblemáticos de la empresa. Durante dos décadas, fue una de las figuras centrales de los Victoria's Secret Fashion Show y participó en las campañas más icónicas.

En el año 2008, incluso, fue elegida para portar el "Black Diamond Fantasy Miracle Bra", valuado en 5 millones de dólares. En 2010, vistió el "Bombshell Fantasy Bra" de 2 millones de dólares; y en 2014 uno de los "Dream Angels Fantasy Bras" junto con Alessandra Ambrosio, creados por la joyería Mouawad.

Su despedida en 2018 fue uno de los momentos más emotivos del evento: entre lágrimas, colgó sus alas mientras el público la ovacionaba de pie. Pero su historia no terminó ahí, ya que la modelo también fue imagen de Maybelline, Puma, Chopard y Calzedonia, además de participar en campañas para Vogue, Elle y Harper's Bazaar.

adriana lima

El regreso del Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Después de años de ausencia, el Victoria's Secret Fashion Show volvió a Nueva York con una nueva mirada sobre la belleza femenina. La marca regresó en 2024, pero en esta edición se reinventó: mantuvo el glamour, pero incorporó un casting más diverso, apostando por modelos de distintas tallas y estilos.

La pasarela abrió con la actuación de Madison Beer, que deslumbró con su voz en una puesta inspirada en el cabaret parisino. Luego llegó Jasmine Tookes, quien desfiló embarazada en un momento histórico para la marca, seguida por el gran regreso de Adriana Lima y Alessandra Ambrosio, íconos de la era dorada de la firma.

adriana lima 2025

El espectáculo tuvo la presentación de Karol G, quien se convirtió en la primera artista colombiana en protagonizar el evento, encendiendo el escenario con temas como “Latina Foreva". También brillaron Missy Elliott y el grupo de K-pop TWICE, que aportó un toque moderno.

karol g

La pasarela se dividió en capítulos bajo el concepto “del día a la noche”, con estilismos que iban desde conjuntos deportivos y looks "college" inspirados en los 2000 hasta piezas de gala y vestidos con transparencias. En medio del desfile, modelos como Bella Hadid, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Irina Shayk, Ashley Graham y Barbara Palvin desfilaron junto a nuevas caras, como Valentina Castro, que debutó en la línea Pink.

Patrimonio actual de Adriana Lima

Con más de 25 años de carrera, Adriana Lima ya es una figura más que consolidada en el mundo de la moda. De acuerdo al medio especializado Celebrity Net Worth, su patrimonio supera los 95 millones de dólares, convirtiéndola en una de las modelos más ricas del mundo.

Esta fortuna proviene de contartos exclusivos con firmas de lujo, campañas para marcas internaciones y presentaciones en eventos exclusivos, como la Paris Fashion Week con diseños de Schiaparelli. Durante más de una década, llegó a ganar entre 10 y 13 millones de dólares al año, en su época de mayor actividad.