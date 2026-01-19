De cuánto es la fortuna de Zoe Saldaña, la actriz más taquillera de la historia + Seguir en









Gracias a sus contratos y su participación en super producciones de Hollywood, ganó millones de dólares.

La actriz estadounidense tuvo una carrera envidiable en el espectáculo. Imagen: John Russo

Zoe Saldaña es una actriz estadounidense de cine y televisión conocida por sus papeles en franquicias masivas de Hollywood que le han valido reconocimiento global y millones de seguidores. Su carrera se caracteriza por una presencia constante en producciones que dominan la taquilla mundial, convirtiéndola en una de las intérpretes más exitosas en términos de recaudación de la historia cinematográfica.

La actriz ha participado en varios de los títulos más lucrativos jamás estrenados, lo que ha impactado directamente en su capacidad de generar millones tanto en ingresos por participación en taquilla como por contratos en grandes estudios. A pesar de que su nombre no siempre encabeza las listas de “actores más ricos”, su trayectoria la ha colocado en una posición financiera destacada dentro de la industria del entretenimiento.

Zoe Saldaña La actriz participó de las películas más taquilleras de la historia. Imagen: Getty Images Parte de las películas más exitosas: la historia de Zoe Saldaña Zoe Saldaña inició su carrera en el cine a comienzos de los 2000, participando en diversos géneros y consolidándose pronto en producciones de ciencia ficción y acción. Su primer gran impacto comercial llegó con películas como Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl y, especialmente, con su rol como Neytiri en la saga Avatar de James Cameron, una de las franquicias más taquilleras de todos los tiempos.

A lo largo de su carrera, Saldaña también se destacó por interpretar a Gamora en el Universo Cinematográfico de Marvel, actuando en múltiples entregas de Guardians of the Galaxy y en los éxitos Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, todas ellas superando los 2 000 millones de dólares de recaudación mundial. Más recientemente, Avatar: Fire and Ash contribuyó a que sus películas acumularan más de 15 000 millones de dólares en taquilla global, consolidándola como la actriz más taquillera de la historia del cine.

Fortuna de millones: de cuánto es el patrimonio de Zoe Saldaña Zoe Saldaña acumuló una fortuna gracias a su presencia constante en las películas más taquilleras de la historia. Según sitios especializados, su patrimonio ronda los 60 millones de dólares.

Más allá del número, su caso es el de una actriz que supo elegir proyectos exitosos y mantenerse vigente durante décadas. Su talento, disciplina y participación en sagas récord explican por qué hoy es una de las figuras más adineradas y mejor posicionadas de la industria.

