Luis Caputo celebró la inflación mayorista "más baja desde 2017" y destacó el programa económico

El ministro aseguró que el programa "basado en el orden fiscal y monetario y en la devolución de recursos al sector privado, es el camino para terminar de una vez por todas con la inflación".

Luis Caputo destacó el número de inflación mayorista de 2025.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la inflación mayorista de diciembre, que alcanzó el 2,4% según el informe publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y tomando en cuenta el aumento interanual (26,2%) destacó que fue la más baja desde 2017.

A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario señaló: "Al igual que en el caso del Indice de Precios al Consumidor (IPC), en 2025 se registró la menor inflación mayorista de los últimos 8 años". En ese sentido, contrastó estos números con los últimos de la administración de Alberto Fernández en 2023, cuando la variación del IPIM fue de 276,4%, y sostuvo que estos cambios fueron posibles gracias a la combinación de "superávit fiscal, control estricto de la cantidad de dinero, recapitalización del BCRA y las distintas medidas de desregulación y facilitación del comercio que han permitido reducir costos innecesarios para el sector privado".

El titular del Palacio de Hacienda remarcó que la dinámica de los indicadores "refleja que este programa económico, basado en el orden fiscal y monetario y en la devolución de recursos al sector privado, es el camino para terminar de una vez por todas con la inflación".

La inflación mayorista fue de 26,2% en 2025 La inflación mayorista se aceleró al 2,4% en diciembre, impulsada fundamentalmente por las subas en los precios del petróleo y derivados. Sin embargo, en el acumulado de 2025 el aumento fue del 26,2%, menos de la mitad en relación a la cifra de 2024.

Este lunes el INDEC informó que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del último mes del año fue 0,8 puntos porcentuales (p.p) superior al de noviembre. Este avance fue traccionado fundamentalmente por los aumentos en productos primarios de origen nacional (+2,5% contra -0,3% del mes previo); dentro de esta división resaltó un incremento del 3,4% en petróleo.

Asimismo, los productos manufacturados nacionales presentaron un alza de 2,6%, 0,3 p.p por encima de la de noviembre. Aquí, la variación más relevante fue la de productos refinados de petróleo (+6,3%), aunque también fue considerable la suba en alimentos y bebidas (+3,2%). Los ajustes en los bienes asociados al petróleo llaman la atención, teniendo en cuenta que el precio internacional del crudo se contrajo durante el período en cuestión.