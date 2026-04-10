Le pidió 6 mil dólares a su abuela y lo convirtió en un patrimonio de 2 mil millones: la historia de Nick Candy

El empresario no tuvo un origen plagado de lujos, pero un pequeño préstamo familiar le permitió convertirse en un magnate importante.

Para convertirse en una de las personas que más dinero maneja en uno de los rubros que mueven miles de millones de dólares , el inicio es importante. Nick Candy no comenzó con grandes herencias ni tampoco manejaba un enorme capital, por lo que tuvo que recurrir a su familia para poder dar inicio a sus planes.

Con un préstamo de su abuela , él y su hermano comenzaron a construir, sin saberlo, un imperio que los pondría en las altas esferas del Reino Unido. Con el tiempo, consiguieron expandirse y, al día de hoy, son quienes compran y venden las propiedades de lujo más importantes de las principales ciudades del mundo.

Nick Candy es un empresario británico que ingresó al mercado inmobiliario en la década de 1990 junto a su hermano Christian Candy. El inicio de su actividad fue concreto: le pidió 6 mil dólares a su abuela para poder comprar su primera propiedad en Londres, una operación que marcó el punto de partida de su trayectoria.

El empresario tuvo orígenes humildes y ambiciosos antes de poseer la fortuna con la que hoy cuenta.

Con ese dinero, compraron un departamento que necesitaba reformas. Los hermanos se encargaron de renovarlo y luego lo vendieron a un valor más alto, utilizando la diferencia entre compra y venta para financiar la siguiente operación. Ese esquema de trabajo fue el que sostuvieron durante sus primeros años.

A medida que repetían este proceso, el capital disponible aumentaba y les permitía acceder a propiedades más grandes y mejor ubicadas. De esta forma, dejaron de trabajar con unidades pequeñas y pasaron a inmuebles situados en zonas más exclusivas de Londres, donde los valores de cierre ya se ubicaban en millones de dólares.

El cambio más importante en su carrera llegó cuando dejaron de centrarse en refacciones y pasaron a desarrollar proyectos propios. Uno de los casos más conocidos fue One Hyde Park, en Knightsbridge, un complejo residencial donde algunas unidades se vendieron por más de 100 millones de dólares, lo que marcó un salto en el tipo de operaciones que manejaban.

Nick Candy The Guardian The Guardian

350 millones de dólares: cómo Candy vendió la casa más cara de la historia

La operación se realizó en el barrio de Knightsbridge, en Londres, una de las zonas más exclusivas del mercado residencial de alto valor. Allí se concentran desarrollos inmobiliarios orientados a propiedades de lujo, donde las transacciones suelen alcanzar cifras muy elevadas.

La propiedad involucrada en la venta era una mansión de gran escala que formaba parte de ese segmento. El inmueble fue comercializado en una sola operación y alcanzó un valor cercano a los 350 millones de dólares, ubicándose entre las ventas más altas registradas en el sector residencial de la ciudad.

La vivienda contaba con múltiples niveles y espacios diseñados para uso exclusivo, entre ellos cine privado, gimnasio, spa y piscina cubierta. Estas instalaciones estaban integradas dentro del diseño general de la propiedad como parte de su estructura original. La transacción se concretó con un comprador internacional dentro del circuito de grandes inversiones inmobiliarias que operan en Londres.

De cuánto es el patrimonio de Nick Candy

Actualmente, el patrimonio neto de Nick Candy está estimado en 2 mil millones de dólares, según distintos tipos de medios especializados en el tema. Esto se debe a su rol como uno de los magnates del rubro inmobiliario más poderosos de todo Reino Unido.

También ha operado fuera de Inglaterra. En 2010, el reconocido actor Jeremy Renner le vendió una de sus propiedades en Holmby Hills, California. El hombre que le dio vida a uno de los personajes más icónicos de Marvel Studios reformó una casa en el corazón de Beverly Hills, la cual les costó a los hermanos Candy un total de 24 millones de dólares y, posteriormente, fue parte de una transacción que le significó a los Candy un ingreso de casi 30 millones.