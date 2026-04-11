Quedó casi en la ruina, pero un pequeño proyecto lo llevó a conseguir 30 mil millones de dólares: quién es Natie Kirsh

A sus 90 años, este empresario sorprendió al mercado mundial con una operación que cambió su destino financiero.

Su visión para los negocios lo salvó de la bancarrota y potenció su carrera.

Durante décadas, muchos negocios pudieron crecer sin ser famosos. Uno de esos casos es el de un empresario africano que construyó su fortuna de miles de millones sin necesidad de ser mediático. Mientras que otras personas del mismo rubro dominaban los titulares, su compañía abastecía a cientos de comercios sin que el público general lo notara.

El secreto de su éxito no estuvo en una idea muy difícil, sino en detectar un problema concreto y resolverlo con un sistema muy simple. Esto fue lo que marcó toda su carrera, incluso cuando atravesó un derrumbe que casi lo deja en la ruina , uno de los momentos más críticos de su vida empresarial.

Natie Kirsh empezó su camino a fines de la década del 50, con tan solo 1.200 libras . Armó un negocio vinculado al procesamiento de maíz en el sur de África y con el paso del tiempo, logró expandirse , llegando a controlar buena parte del suministro en su mercado.

El empresario llegó a estar en el punto más bajo de su carrera, pero si visión en los negocios lo sacó a flote.

Eso fue justamente lo que lo impulsó a moverse a Sudáfrica, donde se dedicó al comercio y los desarrollos inmobiliarios. Para comienzos de los años 80, su estructura empresarial tenía peso en varios rubros. Pero en 1985, los cambios políticos y económicos sacudieron el país, generando una falta de financiamiento que afectó a las compañías que dependían de préstamos, como su grupo.

A partir de ahí, gran parte de su estructura colapsó y con 54 años , Kirsh perdió la mayor parte de su patrimonio y decidió no enfrentar una larga disputa financiera en un contexto tan inestable. En ese momento crítico, solo sobrevivió un pequeño negocio que había iniciado años antes en Estados Unidos.

Jetro: la última oportunidad del emprendedor

Ese negocio se llamaba Jetro Holdings. Al llegar a Nueva York, Kirsh tuvo que analizar el funcionamiento del mercado gastronómico, especialmente en pequeños restaurantes y ahí detectó una falla: los grandes distribuidores priorizaban a los clientes grandes.

Pero la propuesta de Kirsh fue distinta. Eliminó la entrega a domicilio, evitó los mínimos de compra y redujo los gastos operativos con un sistema en el que el cliente iba al depósito, elegía lo necesario, pagaba y se retiraba. Esto le permitió bajar sus precios y mejorar la rotación, manteniendo su negocio a flote.

Con el tiempo, sumó la marca Restaurant Depot y para 2026, la red ya alcanzó 166 sucursales en 35 estados y generó ingresos cercanos a 16.000 millones de dólares anuales.

Dólares Su estrategia para mantener a flote la empresa revolucionó el mercado. Pexels

Miles de millones: la venta que lo convirtió en uno de los hombres más ricos

Lo mejor llegó en marzo de 2026, cuando la compañía Sysco Corporation anunció la compra de Jetro Restaurant Depot por 29.100 millones de dólares. Kirsh tenía cerca del 75% del negocio, lo que implicó un ingreso personal de 21.800 millones de dólares tras la operación.

Esa venta hizo que su historia se convirtiera en una de las más llamativas dentro del rubro, ya que, sin necesidad de un marketing agresivo ni una exposición constante, logró construir un sistema que abastecía a miles de restaurantes en todo el país.

De cuánto es el patrimonio de Natie Kirsh

Tras la operación, la fortuna de Kirsh ronda unos 17.600 millones de dólares, según distintas mediciones internacionales. Esto lo ubica entre las personas más ricas del mundo y dentro del grupo más destacado del continente africano. En los rankings recientes, llegó a ubicarse en el puesto 190.

Gran parte de su riqueza proviene de su participación en Jetro y sus inversiones en bienes raíces, pero también cuenta con activos en distintas regiones. A sus 94 años, Kirsh pasó por el éxito y la derrota, pero nunca perdió la constancia ni las ganas de prosperar.