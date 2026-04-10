Quería ayudar a la gente a conseguir trabajo, se volvió multimillonario por accidente y hoy regala toda su fortuna

El fundador de una de las compañías más importantes ha ganado millones de dólares, pero dedica su vida a hacer del mundo un lugar mejor.

El reconocido filántropo es una de las personalidades más queridas en su rubro.

Crear una herramienta que beneficie a millones y mantenga un diseño amable para cualquier tipo de usuario no es algo que todos puedan hacer. En este caso, este hombre lo consiguió casi sin quererlo, no pudo controlar el crecimiento de lo que pensó que era una cosa sencilla y se terminó por convertir en algo mucho más grande.

Gracias a su idea, en poco tiempo consiguió sumas importantes de dinero, pero lejos de despilfarrar, tomó una decisión aún más noble. Su riqueza es destinada a ayudar a los demás, así como el proyecto que le infló los bolsillos de dólares.

Craig Newmark es el creador de Craigslist, una plataforma que nació en 1995 en San Francisco. Todo empezó como una cadena de correos electrónicos en la que una persona enviaba información a otras al mismo tiempo, compartiendo eventos, publicaciones y oportunidades de trabajo.

A medida que más gente se sumaba, esos mensajes empezaron a circular cada vez más y el sistema creció hasta volverse difícil de ordenar. Para organizar ese volumen de contenido, Newmark creó una página web donde las publicaciones podían agruparse por categorías con el simple objetivo de ayudar, ya que paralelamente continuaba con su trabajo de programador.

A diferencia de otras compañías, Craigslist nunca siguió la lógica tradicional del sector . No buscó inversores, no se llenó de publicidad y tampoco modificó su diseño para parecer más moderno. Mientras otros servicios apostaban por renovaciones constantes, la plataforma mantuvo un formato simple , con texto plano y pocas secciones pagas, principalmente vinculadas al empleo.

Ahí está la clave de cómo empezó a generar dinero. Aunque la mayoría de las publicaciones eran gratuitas, el sitio comenzó a cobrar por algunos anuncios puntuales, sobre todo en grandes ciudades como San Francisco, Nueva York o Los Ángeles.

Hoy, Newmark posee una participación cercana al 40% en la empresa, que sigue siendo privada y altamente rentable. Incluso rechazó una oferta de 11 mil millones de dólares por la compañía, una decisión que muestra hasta qué punto nunca buscó convertir el proyecto en una empresa tradicional.

Craiglist Slate

Mantuvo su esencia: su faceta filantrópica

A pesar de la fortuna que acumuló, Newmark se alejó hace años del manejo diario de la plataforma y empezó a destinar gran parte de su dinero a proyectos vinculados con el acceso a la información y el fortalecimiento del periodismo. En lugar de expandir su negocio, enfocó sus recursos en financiar medios y organizaciones dedicadas a investigaciones sobre política, corrupción y transparencia.

Entre sus aportes más conocidos aparecen donaciones a ProPublica y al Center for Public Integrity, dos organizaciones dedicadas al periodismo de investigación en Estados Unidos. También impulsó redacciones locales y proyectos sin fines de lucro que buscan sostener la actividad periodística en un contexto donde muchos medios perdieron ingresos en los últimos años.

Otra parte importante de su inversión fue dirigida a la formación en ciberseguridad, con financiamiento a universidades y programas educativos orientados a la protección de datos. A eso se suman aportes a organizaciones que asisten a veteranos de guerra, donde se financian iniciativas de apoyo económico, salud mental y reinserción laboral.

En total, ya donó más de 500 millones de dólares, con cerca de 450 millones aportados en la última década. Además, firmó el Giving Pledge, un compromiso impulsado por empresarios como Bill Gates y Warren Buffett en el que millonarios prometen donar la mayor parte de su patrimonio a lo largo de su vida o después de su muerte.

De cuánto es el patrimonio de Craig Newmark

Actualmente, el patrimonio neto de Craig Newmark está estimado en mil millones de dólares, según distintos medios especializados en el tema. Esto se debe a que Craigslist, del cual conserva el 40% de las acciones, consigue ganancias de 500 millones de dólares al año.

Casado con Eileen Whelpley desde 2012, también se ha dado algunos gustos. En 2016 se compró una casa en la ciudad de New York, que costó 6 millones de dólares. Este apartamento cuenta con un dúplex de dos plantas, tres dormitorios, chimenea a leña y una bodega, además de contar con cochera independiente, que él transformó en una biblioteca.