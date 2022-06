Impensado: la NASA en el medio de una discusión entre Elon Musk y Joe Biden.

Pero el dueño de Tesla, ni lento ni perezoso, respondió en Twitter un simple "Gracias, presidente!" y una nota adjuntada: el anuncio oficial de que su compañía SpaceX será parte clave en la misión Artemis de la NASA, la misma que llevará a la primera mujer y a la primera persona de color a la superficie de la Luna. El proyecto Artemis fue creado durante la era Trump y es uno de los pocos que ha sobrevivido el paso a la gestión de Biden, la misma que en 2021 eligió a SpaceX para desarrollar el vehículo que llevará a los astronautas. La NASA pagó a la compañía de Musk u$s2.9 mil millones de dólares por este trabajo que espera tener su primer aterrizaje lunar en 2025.

Biden acababa de pronunciar un discurso en el que destacó un crecimiento del empleo en Estados Unidos mayor de lo esperado en mayo, rechazando las críticas a su gestión de la inflación. No obstante, advirtió que el crecimiento del empleo podría desacelerarse en los próximos meses a medida que la Reserva Federal sube las tasas de interés para enfriar la inflación. Biden dijo que la ralentización de la contratación representa una transición hacia un crecimiento estable y no un presagio de recesión. "No es probable que veamos el tipo de informes de empleo tan exitosos mes tras mes como los que hemos tenido durante este último año", afirmó y lugeo concluyó: "Pero eso es algo bueno. Es un signo de una economía sana".

Elon Musk quiere despedir a 10 mil empleados de Tesla por un "muy mal presentimiento"

El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, tiene un "presentimiento muy malo" sobre la economía y necesita recortar cerca de un 10% de los puestos de trabajo del fabricante de autos eléctricos, aseguró en un correo electrónico a ejecutivos, al que accedió Reuters. El mensaje, enviado el jueves y titulado "suspender todas las contrataciones en todo el mundo", se conoce dos días después de que el multimillonario dijo al personal que vuelva al lugar de trabajo o se vaya, y se suma a un coro de advertencias de líderes empresariales sobre los riesgos de una recesión.

Casi 100.000 personas estaban empleadas en Tesla y sus filiales a fines de 2021, según su presentación anual ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Tras conocerse el mail, la firma no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Las acciones de Tesla perdían casi un 3% en las operaciones previas a la apertura de los mercados estadounidenses y los papeles que cotizan en Fráncfort cedían un 3,6% tras la noticia de Reuters. Los futuros del Nasdaq cambiaban de tendencia y bajaban más de un 1%.