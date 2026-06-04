El premier británico acusó a Elon Musk de "sembrar la división" por el asesinato de un joven inglés

El dueño de X criticó a la policía británica tras la difusión de nuevos videos sobre el asesinato de Henry Nowak. Starmer le respondió públicamente y advirtió que busca profundizar las tensiones sociales en el Reino Unido.

El caso Henry Nowak volvió al centro de la escena tras la publicación de imágenes policiales inéditas y derivó en un fuerte enfrentamiento político entre Elon Musk y el primer ministro británico, Keir Starmer.

El primer ministro de Inglaterra, Keir Starmer , acusó este jueves al multimillonario y dueño de X, Elon Musk , de querer "sembrar división" en el Reino Unido, en medio de la polémica por el asesinato de un joven a manos de otro de religión sij.

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Henry Nowak, un adolscente de 18 años de Southampton, fue apuñalado cinco veces por Vickrum Digwaun, un joven británico de religión sijista, a finales de 2025. El caso causó particular conmoción por el cuestionable accionar policíal, que al visualizar el hecho, arrestó a Nowak e ignoró sus pedidos de socorro, provocandolé la muerte pocos minutos después.

En ese contexto, Musk, con el poder de influencia que tiene gracias a ser el propietario de X, posteó múltiples videos y quejas a través de posteos.

" Envía el video a todos tus conocidos para mostrar el trato atroz que recibió Nowak por parte de la policía en sus últimos momentos y cómo los agentes se doblegaron cobardemente ante su asesino. Los medios de comunicación tradicionales, los mismos que escribieron sobre George Floyd millones de veces, guardan un silencio absoluto sobre Nowak", escribió el martes el hombre más rico del mundo.

Si bien el hecho ocurrió en diciembre pasado, en los últimos días se hicieron públicas las imágenes provenientes de los chalecos de los policias, que esclarecieron y a la vez causaron una mayor indignación.

Tras la difusión de las imágenes, cientos de personas se concentraron el martes por la noche en Southampton para manifestar su indignación por la actuación policial durante el ataque que terminó con la vida de Henry Nowak. Sin embargo, la protesta fue escalando con el correr de las horas y derivó en incidentes frente a los agentes desplegados en la zona.

Según informaron las autoridades británicas, varios manifestantes arrojaron piedras, latas y otros objetos contra la policía. Como consecuencia de los disturbios, once efectivos resultaron heridos y dos personas terminaron detenidas.

Starmer salió al cruce de Musk

La creciente repercusión del caso llevó al primer ministro británico, Keir Starmer, a responder directamente a las publicaciones realizadas por Elon Musk durante los últimos días.

Durante una visita oficial a la ciudad de York, el líder laborista sostuvo que el empresario estadounidense volvió a involucrarse en asuntos internos del Reino Unido y cuestionó el tono de sus intervenciones en redes sociales.

"Musk, una vez más, se está inmiscuyendo en nuestra política e intentando sembrar la división", afirmó Starmer ante los medios locales.

El primer ministro defendió además la reacción de la familia de la víctima y destacó el pedido realizado por el padre de Henry Nowak, quien solicitó públicamente que el crimen no sea utilizado para profundizar enfrentamientos sociales o religiosos.

"Esa no es la identidad del Reino Unido. Somos una sociedad razonable y tolerante", sostuvo Starmer, al tiempo que reconoció que el accionar policial durante el episodio deberá ser revisado.

"Cuando ocurre un caso tan terrible como este, debemos actuar con serenidad, tal como lo ha hecho la familia de Henry", agregó el mandatario, luego de que el padre del joven asesinado interviniera publicamente para que el caso no genere divisiones sociales, religiosas y/o etnícas.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa avanzando y las autoridades ya comenzaron a actuar sobre los hechos ocurridos durante las protestas.

La Fiscalía británica informó este jueves que dos hombres fueron formalmente acusados por los disturbios registrados en Southampton. Se trata de Matt Styler, de 50 años, imputado por agredir a un agente policial, y Daniel Frost, de 44, acusado de alteración del orden público y posesión de un arma ofensiva.

Ambos comparecerán ante la Corte de Magistrados de Southhampton.