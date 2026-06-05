Elon Musk está a sólo un paso de ser el primer billonario de la historia gracias a SpaceX + Agregar ámbito en









La fortuna actual de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, de u$s723.000 millones proviene en gran parte de Tesla y SpaceX.

La fortuna actual de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, de u$s723.000 millones proviene en gran parte de Tesla y SpaceX.

El popular magnate Elon Musk está cada vez más cerca de alcanzar una marca sin precedentes en la historia económica moderna: convertirse en la primera persona en superar un patrimonio neto de u$s1 billón. El principal impulso detrás de este salto patrimonial sería la inminente salida a bolsa de SpaceX, la compañía aeroespacial que fundó en 2002 y que hoy se convirtió en uno de los activos más valiosos del mundo.

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Según distintas estimaciones del mercado, SpaceX podría debutar en Wall Street con una valoración cercana a los u$s1,75 billones e incluso acercarse a los u$s2 billones.

De concretarse esas cifras, la participación de Musk en la empresa se revalorizaría de manera extraordinaria, elevando su fortuna personal por encima del umbral mencionado.

Actualmente, gran parte de la riqueza de Musk (u$s723.000 millones) proviene de sus participaciones en SpaceX y Tesla, aunque también posee activos en otras compañías que lidera, como xAI, Neuralink y The Boring Company. Sin embargo, es SpaceX la que se ha convertido en la principal fuente de creación de valor dentro de su imperio empresarial.

spacex La fortuna actual de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, de u$s723.000 millones proviene en gran parte de Tesla y SpaceX.

SpaceX, el gran impulsor de la fortuna de Elon Musk La compañía experimentó un crecimiento acelerado gracias al éxito de Starlink, su negocio de internet satelital, y a su posición dominante en el mercado de lanzamientos espaciales. Estos avances impulsaron las expectativas de los inversores, que consideran a SpaceX una de las empresas tecnológicas más estratégicas de la próxima década. Diversos analistas sostienen que la oferta pública inicial de SpaceX podría convertirse en la mayor de la historia. La operación no solo redefiniría el mercado de capitales, sino que también consolidaría a Musk como la figura más influyente del sector tecnológico y espacial. El avance de Musk hacia el billón de dólares también refleja una tendencia más amplia: el creciente peso de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial, la exploración espacial y las tecnologías de próxima generación. En este contexto, la combinación de SpaceX, Tesla y xAI convertido al empresario sudafricano en el principal exponente de una nueva era de creación de riqueza basada en la innovación tecnológica.