Emprendedores: la IA y las lecciones intergeneracionales marcaron el pulso de Experiencia Endeavor 2026

El evento cumbre del emprendedurismo local reunió a cientos de personas en busca de herramientas, capital y redes de contacto. Las historias de fundadores demostraron que para crear compañías globales o sostener negocios la clave está en la audacia y la resiliencia.

El ecosistema emprendedor argentino volvió a vivir su jornada más intensa y movilizadora del año. En una nueva edición de Experiencia Endeavor Buenos Aires 2026 , cientos de personas compartieron un espacio diseñado para potenciar el espíritu empresarial , ofreciendo inspiración, herramientas concretas, redes de networking y acceso directo a capital de riesgo para quienes buscan construir y expandir sus proyectos en el mercado global.

La consigna principal de la organización -a tono con el clima futbolero mundialista de este jueves- fue "abrir la cancha", para que el auditorio pudiera experimentar de cerca el impacto y el dinamismo del sector.

El evento funcionó como el escenario donde la cantera activa de talentos locales salió a jugar, exponiendo historias reales de fundadores que expanden sus firmas hacia el mundo y también interactuando con mentores experimentados para transformar ideas en proyectos de alto impacto.

La edición 2026 estuvo atravesada de forma transversal por la disrupción tecnológica. En un contexto global donde la Inteligencia Artificial (IA) está cambiando drásticamente las reglas del juego y transformando por completo los procesos de creación, escala y operación de las compañías, el evento puso un foco estratégico en el vínculo entre IA y emprendedorismo.

A lo largo de la jornada se sucedieron paneles, contenidos y debates enfocados en cómo estas herramientas digitales están redefiniendo industrias tradicionales, acelerando las oportunidades de negocio y ampliando el terreno para una nueva generación de empresarios capaces de fundar multinacionales sin moverse de la Argentina.

María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, sintetizó el espíritu del encuentro al destacar el valor de las conexiones humanas dentro de la red: “Experiencia Endeavor siempre fue el lugar donde alguien puede llegar con una idea o una compañía en etapa inicial y salir con una conexión, un aprendizaje o una conversación que le cambie la cabeza. Es el momento en el que abrimos el juego para compartir de forma mucho más amplia todo eso que pasa dentro de la red Endeavor durante el resto del año”.

Para cumplir con este propósito, la propuesta metodológica del evento incluyó diversas dinámicas adaptadas a las distintas etapas del camino emprendedor, desde las ideas iniciales hasta las fases de aceleración corporativa. Estuvieron organizadas en cuatro áreas.

Endeavor Talks: Bloques dedicados a repasar las historias reales de los fundadores de las compañías más exitosas de la región, analizando aciertos, errores y las tendencias futuras del mercado.

Mentorías Grupales: Espacios de consultoría donde expertos de la Red Endeavor compartieron sus experiencias operativas para validar estrategias de negocios. Las mesas de trabajo estuvieron divididas por áreas críticas como IA, Ventas, Finanzas, Equipo, Internacionalización, Go to Market, Marketing B2B, Fundraising, Impuestos y Legales.

Masterclasses: Sesiones prácticas dictadas por especialistas corporativos con el fin de aportar herramientas aplicables de forma inmediata en las empresas.

Conecta Inversor: Un espacio exclusivo de vinculación financiera en el que participaron más de 35 fondos de inversión locales e internacionales para escuchar los pitches de startups que buscaban capital para escalar.

El valor diferencial de la jornada estuvo en la transmisión de saberes intergeneracionales de tres empresarios clave. A través de sus historias, los asistentes -principalmente jóvenes profesionales y fundadores en formación- pudieron contrastar la longevidad corporativa, la creación de software global y la disrupción de la banca tradicional.

Marta Echaul: esfuerzo, orden e intuición comercial

A punto de cumplir 101 años de edad, Marta Echaul, relató su experiencia como fundadora de la empresa de transporte de cargas Santa Marta. Su historia comenzó de manera tardía en términos corporativos tradicionales, impulsada por una motivación íntima: “Yo nunca había trabajado. Pero tuve una necesidad espiritual de tener la cabeza ocupada en algo”.

Tras dar sus primeros pasos en el sector de seguros en el negocio de su padre en la zona de Once, Marta decidió construir algo propio : “De repente dije, quiero tener algo que vaya para adelante, armar algo. No quería lo que se compra con la plata. Quería lo que se compra con el esfuerzo lógico”.

Su decisión se basó en la observación directa del movimiento comercial del barrio y en los seguros que proveía a empresas de transporte de cargas. “Yo tenía más o menos 50 años. Mi familia me apoyó porque sabían que yo espiritualmente estaba interesada en hacer algo. No hubo ningún problema, nadie se metió. Y hace 50 años que nadie se mete. Soy brava, pero no mala”, comentó.

Respecto del desafío de armar equipos de trabajo que perduren, dijo: “Eso se construye con buena voluntad, queriendo a la gente que trabaja a tu lado. Hoy llego a mi oficina y digo, chicas, ¿qué tengo que hacer? Lo principal es estar de acuerdo con la gente que está con vos para tener éxito. Y que las cosas estén aclaradas. Soy muy buena, pero soy muy severa”.

“La primera tarea de la que me ocupo son los bancos. Son importantísimos para saber con cuánto dinero se cuenta, para no deber nada. Yo no debo un peso ni impuestos a nadie”.

MARTA ECHAUL Marta Echaul.

Finalmente, insistió en que los negocios no requieren necesariamente una formación académica previa, sino una inmersión basada en la perseverancia, el cariño a la organización y la prudencia económica : “Yo no estudié negocios, nada. Se aprende. Hay golpecitos y cosas que te vienen bien. Lo que sirve para armar una empresa es quererla, es querer trabajar, darle cariño a la empresa, a la gente que está a tu orden. No hay nada fácil, no hay atajos y nada es fácil”.

Como consejo para sostenerse en el tiempo, concluyó: “¿Cuál es la fórmula para emprender durante 50 años? Poniendo corazón y cabeza. Uno solo nos sirve. No se desesperen si al principio caen un poco, traten de recuperarse”.

Matías Wolosky: cómo desmitificar los unicornios

Matías Wolosky, cofundador del unicornio Auth0, una de las firmas tecnológicas más emblemáticas del país, enfocó su presentación en bajar a tierra los conceptos rimbombantes del sector tecnológico : “Yo voy a contarles de mi historia, tratando de desmitificar un poco lo que es un unicornio. Auth0, que fue un gran exit en el año 2021, se vendió a una empresa pública que se llama Okta, por 6.500 millones de dólares, es un número que si vos me lo decías cuando arranqué en 2013, te hubiese dicho, es totalmente improbable, imposible”.

El informático relató cómo el origen de su carrera estuvo ligado al intercambio abierto dentro de la comunidad de desarrolladores : “Yo siempre fui muy consciente de la importancia de compartir conocimiento, y entonces me metí en los foros a contestar preguntas de la gente del mundo de programación, simplemente porque me gustaba eso, resolver problemas de otros. Y de repente empezaron a llegar pedidos de hacer proyectos, porque yo estaba ayudando a otros y eso se veía, porque son foros públicos”.

“El mundo nos lleva a estar en modo consumir constantemente, o sea, las redes sociales, todo ese estímulo, y si uno se pone en modo crear, se mueve la energía. Cuando uno está creando, la energía empieza a moverse. ¿Por qué? Porque es simple, acción-reacción. Uno hace algo, se lo muestra a otra persona, esa persona dice, ah, mirá que bueno, interesante, te voy a conectar con esta otra. Todo eso ocurre porque uno se animó a dar el salto de hacer algo”, graficó.

Concluyó con una reflexión sobre los entornos humanos de trabajo : “El punto final que quiero dejar como aprendizaje tiene que ver con energía también; es que tenés que rodearte de gente que construye. La gente que construye está todo el tiempo siendo optimista y mirando el medio vaso lleno, así que eso es importantísimo que también lo tengan en cuenta, siempre estén rodeados de gente que construye”.

Julián Colombo: transición corporativa y el impacto social

Julián Colombo, fundador y CEO de la firma N5, expuso su particular recorrido desde la banca tradicional hacia el desarrollo de software financiero sofisticado. Colombo reconoció que el emprendedurismo no figuraba en sus planes iniciales: “Trabajo hace como 35 años, de los cuales el 80% lo trabajé en bancos de 14 países y el resto fue proveyendo tecnología sofisticada a la banca. Y yo no quería ser ninguna de las dos cosas; emprendedor no se me ocurría, y banquero me parecía el embole más grande del mundo. Yo lo que quería ser era el tipo que explicaba economía en la tele. Entonces estudié economía y periodismo”.

A pesar de sus aspiraciones mediáticas, la necesidad de compatibilizar sus horarios de estudio lo llevó a ingresar al sistema financiero como asistente comercial en Banco Río, firma posteriormente absorbida por Santander.

Allí descubrió su verdadera vocación: “Me enamoré de la banca sin darme cuenta. Para mí era el trabajo más embole del mundo antes de empezarlo, y de repente me di cuenta que volví a mi casa y solo hablaba del trabajo”.

MI SUEÑO EMPRENDEDOR Una bandera argentina hecha con papeles en los cuales los emprendedores podían expresar sus deseos.

Colombo valoró el aprendizaje derivado de las diversas estructuras jerárquicas por las que pasó : “Si bien muchos odiamos lo corporativo. Siempre digo, si no tuviste un buen jefe, ¿cómo aprendés a trabajar? Y si vos no tuviste un mal jefe, ¿cómo aprendés a liderar?”.

Al rememorar el despegue comercial de N5, utilizó una metáfora familiar para ilustrar la complejidad y la posterior aceleración de las ventas de software empresarial (B2B) : “Como me enseñó mi papá las ventas B2B son como un frasco de aceitunas: cuando vos das vuelta un frasco de aceitunas no cae ninguna, sacas una y caen todas. Entonces después de la primera venta un montón de clientes se animaron, el segundo cliente era en Inglaterra, el tercero en Estados Unidos el cuarto en España y el quinto en Brasil es decir que en seis meses teníamos clientes que hablaban tres idiomas por todos lados, compañía de seguros, bancos”.

Un rasgo distintivo de la cultura organizacional de su empresa fue la adopción del trabajo a distancia como un mecanismo de preservación del bienestar familiar, una decisión que precedió a la crisis sanitaria global: “Yo pensaba que no quería nunca más alejarme de la familia si lo podía evitar, no quería estar dos horas en el tránsito, no quería que la gente de mi equipo esté dos horas en el tránsito y no pueda ir a un acto de sus chicos. Entonces dijimos vamos a fundar una empresa remota. Y luego vino la pandemia y se confirmó que habíamos acertado”.

Hacia el cierre de su discurso, Colombo lanzó un llamado de corte social: “Los únicos que sacan gente de pobre son los que hacen algo.

Entonces yo tengo un mensaje para los que llegaron hasta acá para ver si emprenden o no y les pido en la forma más proverbialmente egoísta posible que lo hagan porque yo quiero que mi familia y yo vivamos en un mundo menos pobre. Produzcan todo lo que puedan, intenten”.

Dirigiéndose a aquellos fundadores que atraviesan dificultades operativas complejas, concluyó con un mensaje de aliento centrado en las oportunidades que brinda la persistencia empresarial: “Lo segundo es para los que están a punto de desistir acuérdense de los milagros, llegaron hasta acá por algo, pero aparte con independencia de que la empresa no vaya adelante, tal vez no triunfe en el mercado, pero hace feliz a un tipo y aparte le da opciones también a su gente que puede trabajar en cualquier lado”.