Secretos de 6 emprendedores argentinos que escalaron y globalizaron sus empresas para lograr una venta exitosa

Auditorías exhaustivas, tensiones legales, decisiones estratégicas y un fuerte desgaste emocional, son los ingredientes principales que revelan sus protagonistas.

El éxito en el ecosistema emprendedor no siempre se mide de la misma manera . El volumen del capital levantado en las rondas de inversión o una valuación que se aproxima al sueño de ser el próximo unicornio, pueden ser una alternativa.

Pero en otros casos, el éxito viene por un camino igualmente válido y complicado: el ansiado “ exit” (salida) o venta de la compañía. Aunque pueda parecer la opción más simple, fundar una empresa y luego venderla a un gigante global es un proceso complejo y representa un desafío para cualquier emprendedor.

Más allá de las cifras millonarias, detrás de una venta se existe una trastienda compleja que involucra auditorías exhaustivas, tensiones legales, un desgaste emocional inmenso y decisiones estratégicas milimétricas , según lo que revelan quienes pasaron por esa experiencia.

Un informe flamante de la filial argentina de Entrepreneurs' Organization (EO) -una reconocida red global sin fines de lucro que agrupa a más de 20.000 emprendedores en más de 90 países- recopiló de primera mano las historias de seis referentes tecnológicos locales que lograron llevar sus proyectos hasta el radar de los grandes compradores globales.

A través de los testimonios de Matías Botbol (Taringa), Diego Noriega (AlaMaula), Sebastián Po (Lyracons), Juan Ozino Caligaris (Nubity), Alan Daitch (Digodat) y Guido Davies (Hostyn), se revelan las claves estratégicas para escalar, internacionalizar y negociar con éxito una salida al mercado global.

Matías Botbol (Taringa): visión de futuro y presión psicológica

En 2006 Matías Botbol fundó Taringa, una plataforma interactiva que en poco tiempo se transformó en la red social nativa más grande de la historia de Latinoamérica. Durante más de quince años, la comunidad funcionó como el foro de debate principal, punto de encuentro y verdadero termómetro cultural de toda una región.

Nueve años después, cuando el Bitcoin y las criptomonedas eran todavía conceptos desconocidos para el gran público, Matías y su equipo comenzaron a integrar tecnología cripto dentro de la plataforma, desarrollando un sistema pionero de revenue share (compartición de ingresos) para que los usuarios pudieran recibir recompensas financieras reales por el contenido creado.

Matias Botbol-co Founder Maslow Matías Botbol.

Esta evolución hacia la descentralización obligó a los fundadores a buscar un socio estratégico que compartiera su visión técnica avanzada. Fue allí donde se cruzaron con IOV Labs, una corporación especializada en tecnología blockchain que, en lugar de convertirse en un simple proveedor técnico, presentó una propuesta de adquisición directa que cambiaría por completo el destino de la red social.

La venta se concretó finalmente en 2019. Botbol ahora recuerda que el proceso técnico del due diligence no fue la parte más dura: "El verdadero desafío fue gestionar la presión de cerrar un capítulo que definió mi vida profesional durante una década y media".

Diego Noriega (AlaMaula): escalamiento acelerado y "post-exit"

La historia de AlaMaula comenzó en 2009, cuando Diego Noriega cofundó el marketplace de clasificados online con el objetivo de conquistar el mercado digital de América Latina en tiempo récord. La filosofía operativa de Noriega rompía con el esquema tradicional de permanencia: "Tenía una filosofía particular: completar los ciclos de sus productos digitales de forma rápida. No buscábamos perpetuarnos, sino validar y escalar", recuerda.

En apenas seis meses de operaciones y negociaciones en marcha, la plataforma experimentó un crecimiento orgánico explosivo, pasando de recibir medio millón de visitas mensuales a superar la barrera de los 5 millones. Ese salto exponencial llamó de inmediato la atención del coloso global del comercio electrónico eBay, que buscaba expandir su presencia directa en la región y valoraba el conocimiento operativo del equipo local.

Diego Noriega Diego Noriega.

El principal obstáculo de la negociación radicó en la corta trayectoria temporal de AlaMaula, lo que endureció la fijación de las condiciones contractuales. El acuerdo se cerró bajo la estricta exigencia de que Noriega continuara al frente de la operación corporativa durante tres años. “En realidad fueron 3 años y un día; el día extra fue solo para terminar de firmar los papeles", recuerda el fundador con humor.

Noriega rescata la importancia de diseñar un roadmap detallado para la etapa posterior a la venta, un elemento que define como el 50% del éxito del acuerdo global.

Sebastián Po (Lyracons): la montaña rusa de las auditorías

Sebastián Po fundó en 2011 Lyracons, una agencia especializada en la implementación técnica de comercio electrónico que rápidamente escaló hasta convertirse en el socio tecnológico estratégico de corporaciones como Carrefour, Farmacity y Arcor. Con un equipo multidisciplinario que alcanzó los 125 profesionales y operaciones físicas desplegadas en Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay, la firma se diferenció por combinar profundidad operativa, consultoría de negocios e incubación de proyectos sobre plataformas líderes como Adobe y VTEX.

Hacia el año 2018, Po identificó con claridad una tendencia irreversible en el mercado global de servicios digitales: se aproximaba una ola de concentración de empresas. En lugar de quedarse esperando pasivamente el movimiento de las multinacionales, Po decidió jugar a la ofensiva y compró a SemExpert, su competidor directo en el mercado local. Esta agresiva maniobra consolidó su posición regional y mejoró su propuesta de valor, atrayendo de manera inmediata el interés del grupo multinacional francés Valtech en marzo de 2022.

Sebastian Po_b Sebastián Po.

Sin embargo, el proceso de adquisición formal se dilató durante un año y medio, convirtiéndose en un desafío operativo tremendo. "El proceso de adquisición fue una 'montaña rusa' que duró un año y medio... Fue un desafío mantener el equilibrio, sin descuidar el negocio, los clientes y el equipo", recuerda.

Las continuas auditorías contables, técnicas y fiscales (due diligence) convivieron con la necesidad diaria de mantener la excelencia en la atención a los clientes habituales.

Juan Ozino Caligaris (Nubity): pensamiento global desde el día uno

Oriundos de Santa Rosa, provincia de La Pampa, Juan Ozino Caligaris y su socio Darío Peña fundaron en 2013 Nubity. La compañía fue estructurada bajo la premisa de la internacionalización absoluta y la búsqueda sistemática de fondos de inversión globales.

A medida que Nubity expandía sus operaciones comerciales y sumaba capital proveniente de fondos institucionales de venture capital de México y Estados Unidos, la empresa ingresó de lleno en los radares de adquisición internacionales.

Esta trayectoria culminó con éxito en noviembre de 2024, cuando se selló la venta total a Evertec Inc., un gigante global de la tecnología financiera y el procesamiento de pagos que cotiza en Wall Street con una valoración corporativa cercana a los u$s3.000 millones.

A pesar de contar con métricas impecables, el proceso de compra propiamente dicho adquirió niveles de exigencia extremos. Al tratarse de un comprador sujeto a las severas normativas de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), combinando además la estructura multinacional propia de Nubity, las trabas y retos en materia legal y fiscal se multiplicaron drásticamente a cada paso.

Juan Ozino Caligaris_Country Manager Nubity_baja 2 Juan Ozino Caligaris.

"El proceso de compra fue particularmente exigente, con grandes retos legales y fiscales. Frente a tantas complicaciones, la ayuda de la red EO fue de gran valor", puntualiza Ozino Caligaris.

A diferencia de los esquemas tradicionales de salida total, ambos fundadores continúan hoy al mando del management operativo diario, pero potenciados por los recursos globales de la multinacional.

Alan Daitch (Digodat): la venta como un objetivo planificado

Mientras que la mayoría de los emprendedores desarrollan sus empresas con la idea de operarlas indefinidamente y la propuesta de adquisición surge de forma orgánica en el camino, Alan Daitch fundó la consultora especializada en analítica de datos Digodat en 2015 con una meta completamente opuesta: la venta planificada desde el primer día de diseño del proyecto.

Con este norte estratégico firmemente marcado en el horizonte, Daitch priorizó de manera obsesiva la especialización extrema en el nicho de los datos y una agresiva expansión comercial fuera de las fronteras argentinas.

Esta precisión de ejecución rindió frutos inmediatos: en mayo de 2020, Digodat ejecutó su venta al holding británico S4 Capital en el tiempo récord de apenas un mes y medio de negociaciones formales.

alan daitch.jpg Alan Daitch.

El principal requisito de Daitch para firmar el trato era de índole cultural: buscaban un comprador global que preservara el ADN dinámico de trabajo del equipo y evitara que el proyecto fuera devorado o neutralizado por las estructuras burocráticas de las agencias de publicidad tradicionales.

Tras un mes y medio de transacciones y contratos cruzados y de completar el período estipulado de transición corporativa, Daitch cumplió su plan de vida y se alejó por completo del universo corporativo del marketing masivo.

Guido Davies (Hostyn): innovación en mercados hipercompetitivos

En 2022, Guido Davies fundó Hostyn, una compañía tecnológica nacida con el propósito de revolucionar el sector de la gestión y optimización de propiedades residenciales vacacionales de corto plazo en un mercado sumamente competitivo y maduro como el de Orlando, Florida.

La clave del vertiginoso crecimiento de Hostyn consistió en cruzar con IA tres industrias tradicionales: la tecnología de automatización, los servicios de turismo de alta gama y el sector de Real Estate.

El modelo fue pensado desde su inicio como una estructura escalable y franquiciable, lo que atrajo con rapidez la atención de grupos inversores institucionales en el mercado norteamericano.

En apenas una semana de negociaciones abiertas, Davies recibió tres ofertas de compra. Finalmente, durante 2025 la compañía pasó formalmente a BVH Vacation, un grupo inversor internacional enfocado en hospitalidad premium.

guido-davies-2201764.jpg Guido Davies.

Davies confiesa que lo que más le costó fue separar la identidad personal del proyecto y superar “la barrera emocional”.

En este aspecto, dijo que el acceso a la red de contactos global de EO, el intercambio de experiencias reales con fundadores que habían superado desapegos similares y las redes de networking de alto nivel resultaron vitales para blindar su bienestar psicológico durante la transferencia de conocimiento.