Empresa líder en aromatización concreta millonaria inversión para instalar fábrica de aerosoles

“Es un proyecto ambicioso, pero necesario. Queremos dejar de depender de la tercerización y llevar el proceso completo a nuestras instalaciones. Esto no solo nos dará mayor control sobre la calidad, sino también una capacidad productiva que acompañe nuestro crecimiento”, explicó Iuliano en diálogo con Ámbito . La nueva planta ocupará parte de un predio de 33.000 metros cuadrados que la empresa adquirió recientemente y será equipada con tecnología de vanguardia.

Fundada en 2010, Saphirus nació como una pequeña oficina con producción tercerizada y creció hasta convertirse en una referencia del sector. “Empezamos con los dispensers automáticos y luego incursionamos en los consumibles, que son los aerosoles”, recordó Iuliano. Sin embargo, el camino estuvo plagado de obstáculos. "Los inicios fueron complicados", recuerda el empresario. "Nos encontramos con muchas trabas de la competencia: no nos vendían envases, ni insumos, y hasta nos pidieron retirar los materiales de las plantas tercerizadas". Sin embargo, esas dificultades no detuvieron al emprendedor. "El ser humano tiende a empecinarse cuando le dicen que no. Ese fue nuestro motor".