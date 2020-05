Facebook e Instagram incorporan herramientas para facilitar el trabajo de las pymes

En Instagram ahora se podrá pedir comida desde un sticker en Stories o desde un botón en el perfil de las tiendas gastronómicas. Estas funciones llevan al público directo a las apps de PedidosYa, Rappi y Uber Eats para completar el proceso de compra y pautar el envío.

También se lanzó el sticker “Apoya Negocios Locales” en Instagram, una función creativa para que el público exprese su compromiso con las pequeñas empresas en Stories. Los creadores de contenido en Facebook también pueden usar la nueva etiqueta “En apoyo de” para promocionar a las pequeñas empresas entre sus seguidores.

Al usar el sticker “Apoya Negocios Locales” en una Story de Instagram, la misma se agregará a un carrusel de Stories compartidas en Instagram, para que sus seguidores puedan verla junto con las historias de más personas que están apoyando a otras empresas. Si alguien también menciona una empresa mediante un tag, la empresa puede volver a publicar el contenido en sus propias historias o enviar un mensaje a las personas que la etiquetaron.

Por otro lado, y para agilizar la conexión entre el público y los negocios de cercanía, se lanzó “Negocios Cerca de Ti”. Se trata de un espacio en Facebook en donde las personas podrán encontrar información sobre los comercios de su barrio y, también, descubrir nuevos negocios de cercanía y por rubro.

Esta herramienta, que estará disponible en breve, permitirá que las personas se comuniquen con los comercios y comiencen el proceso de compra. Esto también ayudará a los negocios a aumentar su tráfico virtual.

Empresas de todos los tamaños están implementando formas creativas de atraer a sus clientes a medida que pasan a una modalidad de servicio online exclusivo. Desde gimnasios que ofrecen entrenamientos a través de Facebook Live, hasta negocios que comparten información de productos en su catálogo de WhatsApp, y restaurantes que usan Messenger para comunicar a los clientes las opciones de entrega.

Para mejorar la forma en que las empresas se mantienen conectadas con sus clientes, se lanzó una “Bandeja de Entrada de Empresas” en Messenger y un nuevo plugin de chat para los sitios web de las empresas. La nueva bandeja de entrada permitirá a las empresas responder los mensajes de los clientes directamente desde su Página a través de la aplicación Messenger. Con el nuevo plugin de chat, las personas podrán chatear con empresas en sus sitios web sin necesidad de que ellas tengan una cuenta de Facebook.

También se presentó la herramienta “Cambios temporales en el servicio”, una función que permite a las empresas anunciar los cambios en el funcionamiento de sus servicios por causa de la pandemia. Con esta herramienta, los negocios pueden etiquetar este tipo de anuncios fácilmente desde el administrador de Páginas (Page composer).

Los cambios anunciados a partir de esta función también son visibles en las búsquedas de Facebook. Por ejemplo, estudios de acondicionamiento físico pueden anunciar que ofrecen clases virtuales, restaurantes pueden comunicar que están trabajando con la modalidad de delivery o take away y, aquellos negocios que no están funcionando, pueden anunciar que están temporalmente cerrados.

Finalmente, también se actualizó el “Centro de Recursos para Empresas”, con información relacionada con Covid-19, herramientas comerciales y mejores prácticas en las aplicaciones de Facebook e Instagram.