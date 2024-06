En qué invierte su fortuna Michael Jordan: e-sports, clubes deportivos, restaurantes y moda

¡Queremos a Mike!, ¡Queremos a Mike!'' , bramaba esa noche el público en el First Union Center, en Philadelphia, Pennsylvania. Michael Jordan estaba en el banco, pero los fanáticos lo instaron a regresar al campo pese a que él ya no quería pero lo hizo, en honor a ellos. Entonces el partido que su equipo, los Washington Wizards, perdieron por 107-87 pasó a segundo plano. Esa ovación, la última como jugador profesional, sería histórica.

Había debutado el 26 de octubre de 1984 en partido oficial con los Bulls, en un Chicago Stadium que no se llenó porque pesaba la sombra de Julius Erving.

MICHAEL JORDAN EN ACCIÓN.jpg Michael Jordan jugó 16 temporadas en la mejor liga del mundo de básquetbol y ganó u$s94 millones. Fue el jugador mejor pagado de la NBA en 1997 y 1998. Reuters

Sin embargo, una vez retirado, se dejó influenciar por mentes brillantes que lo enriqucieron notable y considerablemente.

Jordan es en la actualidad el deportista que mayores ingresos económicos tiene. Superando incluso a algunos jugadores, como LeBron James en el básquet, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el fútbol. Según el sitio especializado Sportico, lidera la lista de los deportistas mejores pagos con un estimado de u$s3.750 millones.

No hay dudas que fue fuera de la cancha donde Jordan se puso a la altura de cualquier otro atleta del planeta, ganando según Forbes unos u$s2.400 millones (descontados los impuestos) a lo largo de su carrera con marcas como McDonald’s, Gatorade, Hanes y, por supuesto, Nike, donde su último cheque anual por derechos ascendía a unos u$s260 millones.

Cada uno de los pasos que dio vinculado a sus ingresos de dinero casi siempre resultaron exitosos.

En 1984, Nike se inclinó por él a la hora de elegir a la promesa que sería la cara de la compañía que en aquel momento era tercera en el mercado norteamericano y no lograba penetrar en el básquetbol. En aquel entonces se le ofreció no sólo un contrato de u$s15 millones por cinco años, el triple que el salario con Chicago Bulls, sino que se lo tentó con el lanzamiento de sus propia línea de calzado.

En marzo de 1985, Nike lanzó el primer par del mítico modelo Air Jordan, en su versión rojo y blanco que fue el puntapié de un negocio extraordinario. En 2023 las ventas superaron los u$s6.600 millones y es aquí en donde la cuenta bancaria de Jordan se disparó, ya que había acordado que el 5% de las ventas irían directamente hacia él. Es decir, que el año pasado embolsó u$s330 millones, esto es “casi cuatro veces” que el total del salario que cobró en su época de jugador de NBA (u$s94 millones).

AIR JORDAN IMAGEN.jpg En 1984, Nike se inclinó por Michael Jordan a la hora de elegir a la promesa que sería la cara de la compañía. En aquel entonces se le ofreció no sólo un contrato de u$s15 millones por cinco años, el triple que el salario con Chicago Bulls, sino que se lo tentó con el lanzamiento de sus propia línea de calzado. @MicahelJordan

Es de mencionar que cuando los primeros tenis Air Jordan salieron a la venta, al final de su temporada de novato, Nike esperaba vender u$s3 millones. Dos meses más tarde, la marca tenía u$s60 millones en ventas y u$s100 millones a fines de1985.

Phil Knight, director ejecutivo de Nike, cada vez que le preguntan por el contrato de por vida que tienen con su Majestad, dice: "Firmar con Jordan fue la mejor decisión que he tomado en mi vida". Y pensar que Adidas no cerró su acuerdo con MJ porque buscaba jugadores que estuviesen por encima de los 2,10 metros y Jordan "apenas" medía 1,98.

Fuera de la cancha, Jordan demostró ser un empresario sagaz. Invertió en múltiples empresas y en 2010, hizo historia al convertirse en el primer exjugador de la NBA en ser propietario mayoritario de un equipo de la liga, los Charlotte Hornets. Su participación en los Hornets no solo es un testimonio de su amor por el básquetbol, sino también una decisión comercial inteligente que aumentó su patrimonio neto, porque Jordan generó su mayor negocio en agosto del año pasado, cuando vendió precisamente su participación mayoritaria de la franquicia a un precio desorbitado de u$s3.000 millones.

Fue así como la franquicia número 27 más valiosa de la NBA se vendió por el segundo precio de venta más alto de la historia de la liga y casi 17 veces su valor cuando Jordan se convirtió en propietario principal en 2010.

"Michael es una de las pocas personas que han tenido éxito tres veces", dice Ted Leonsis, propietario de los Washington Wizards, Mystics y Capitals, que se ha asociado con Jordan en múltiples inversiones y propiedad deportiva en el pasado. "Muchos empresarios lo consiguen una vez. Logran una gran victoria, se llevan sus ganancias, se retiran y no volvemos a saber de ellos, o intentan algo por segunda vez y no funciona. Él ha tenido tres megaéxitos", refiriéndose al impacto de Jordan como jugador, como propietario, así como al crecimiento de la marca Air Jordan en Nike.

Hace algunos años aportó u$s5.000.000 para ser uno de los 18 dueños de los Miami Marlins, de las grandes Ligas de béisbol.

Restaurantes en Chicago, en la Florida, un concesionario Nissan en Carolina del Norte, el auspicio de Gatorade, seis puros al día… Llegó a edificar una sala especial en una de sus mansiones, con un sistema de extracción de humo, para poder fumar sus Partagas que cuestan unos Uu$s100 cada uno.

La calculadora de Jordan no descansa. El mal uso de su nombre tiene un costo. Son miles de juicios que tiene con empresas que usan su imagen sin autorización. Los abogados que representan a Jordan han ganado pleitos judiciales de hasta u$s9 millones y según Forbes, ya donó más de u$s23.000.000 a ONG infantiles. Incluso, los u$s4 millones que ganó por The Last Dancelos donó para obras benéficas.

JORDAN JUGANDO GOLF.jpg Otras de sus pasiones. Michael Jordan se compró un campo de golf en Hobe Sound (Florida) al que rebautizó com Grove XXIII. Allí llegó a apostar mucho dinero, desde u$s500 a un aficionado que lo desafió a que no llegaba al green en un solo golpe hasta perder una fortuna: dicen casi u$s1 millón en 10 días jugando al golf. Planeta Golf

Gana e invierte muchísimo dinero, por eso pudo comprarse un campo de golf en Hobe Sound (Florida) al que rebautizó com Grove XXIII. Allí llegó a apostar mucho dinero, desde u$s500 a un aficionado que lo desafió a que no llegaba al green en un solo golpe hasta perder una fortuna. Según cuenta Richard Esquinas, el autor del libro "Michael y yo: nuestra adicción a las apuestas", MJ perdió casi u$s1 millón en 10 días jugando al golf.

No se detiene, así como en el deporte buscaba desafíos, en los negocios es igual. Hace unos años, en 2018, desembarcó también en los e-sports. Según publica TechCrunch, Jordan es el líder de un grupo inversor que destinó u$s26 millones para adquirir aXiomatic, la dueña de la franquicia TeamLiquid, un equipo de video juegos que está valuado en los u$s200 millones.

Pero eso no es todo, Jordan también ha incursionado en otras industrias. Es propietario de un equipo de carreras de NASCAR llamado 23XI Racing, mostrando su pasión por la velocidad y la competencia. Además, ha invertido en una empresa de apuestas deportivas, demostrando su diversificación en el mundo empresarial.

Propiedades

El legendario jugador logró llevar una vida de ensueño gracias a su talento y dedicación. Sus propiedades lujosas son un reflejo de su éxito y su amor por el lujo y la comodidad.

Una de sus impresionantes mansiones se encuentra en Cornelius, Carolina del Norte. Esta casa al borde de un lago cuenta con una arquitectura clásica y espaciosas habitaciones con grandes ventanales. Adquirida en 2012 por u$s2.8 millones, se estima que su valor actual ronda los u$s4.8 millones.

En Park City, Utah, Jordan posee otra mansión ubicada en la cima de una montaña. Con casi 4 hectáreas de terreno, esta propiedad ofrece impresionantes vistas de la naturaleza. Equipada con lujosos ambientes, como una sala de cine y un simulador de golf, cuenta con más de 900 metros cuadrados de área construida. Se dice que Jordan tenía la intención de venderla por u$s7.5 millones.

Pero la pasión de Jordan por las mansiones de lujo no termina ahí. En Highland Park, Chicago, posee una propiedad de aproximadamente 5,200 metros cuadrados. Esta mansión cuenta con nueve habitaciones, una cancha de básquetbol cubierta, una cancha de tenis y un putting green. En la entrada principal, el número 23, el número con el que Jordan jugó durante toda su carrera, está grabado. Su valor se estima en aproximadamente u$s29 millones de dólares.

Eso sí, como residencia principal, Jordan posee una enorme propiedad en Florida, que construyó desde cero. Con casi 2,500 metros cuadrados, esta mansión representa una inversión de alrededor de u$s20 millones.

Autos

Su pasión por los autos de lujo es evidente en su impresionante colección. Entre sus joyas automotrices se encuentra el Corvette S4, valuado en u$s50,000, el Aston Martin DB7 con un valor de u$s250,000, y el Corvette ETC5 con un precio de u$s120,000. Además, posee el lujoso Mercedes Benz S600 Lawrence, valorado en cerca de u$s200,000.

Pero eso no es todo, Jordan también es dueño de dos Porsche 911 Turbo S, con un valor de u$s210,000 cada uno. Su colección también incluye un Ferrari 512 TR, estimado en u$s220,000, y un Ferrari 550 Maranello, valorado en u$s250,000. Sin embargo, su vehículo más caro es el impresionante Bugatti Veyron, equipado con un motor de 1000 caballos de potencia y capaz de alcanzar una velocidad máxima de 407 kilómetros por hora. Este automóvil tiene un valor de alrededor de u$s1.9 millones.

Yate y Jet

Además de sus impresionantes propiedades y colección de autos de lujo, Jordan también tiene una pasión por los yates. Uno de los yates en los que se le ha visto es el “Mister Terrible”, una mega embarcación valorada en más de u$s21 millones. Este lujoso yate ofrece todas las comodidades y lujos imaginables, permitiéndole disfrutar de la vida en alta mar con estilo.

JORDAN YATE.jpg Uno de los yates en los que se le ha visto a Michael Jordan es el “Mister Terrible”, una mega embarcación valorada en más de u$s21 millones. X.com

Pero eso no es todo, se dice que Jordan también ha tenido el súper yate “Joy”, una embarcación gigantesca de 70 metros de largo construida con los más altos estándares de calidad. Este impresionante yate ofrece todo lo que se pueda imaginar en términos de lujo y comodidad, brindando una experiencia inigualable. Con un costo de alrededor de u$s80 millones, es un verdadero símbolo de su éxito y su pasión por vivir la vida al máximo.

Además de los lujos náuticos, Jordan también tiene su propio jet privado. El Gulfstream IV es una aeronave personalizada con detalles de lujo y ofrece capacidad para 16 pasajeros. Con un costo aproximado de u$s35 millones, este jet privado le permite viajar con estilo y comodidad a cualquier destino que desee.

La lujosa vida de Michael Jordan es un testimonio del éxito y la determinación que lo han llevado a convertirse en uno de los deportistas más icónicos y multimillonarios de todos los tiempos.

A sus 60 años, su nombre sigue siendo sinónimo de grandeza y excelencia en el mundo del deporte.