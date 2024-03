Michael Jordan es el atleta mejor pago de todos los tiempos

En 1984, Nike firmó un contrato con Michael Jordan, que transformó drásticamente la suerte tanto de la marca como del basquetbolística de la NBA durante las siguientes cuatro décadas. Los crecientes ingresos de la marca Jordan hacen que la exfigura de la NBA gane varias veces más al año en comparación que cuando jugaba hace más de dos décadas.

El seis veces campeón de la NBA ganó aproximadamente u$s2.700 millones (u$s3.750 millones ajustados a la inflación) desde que dejó Carolina del Norte.

Jordan lidera un campo repleto de estrellas de atletas de nueve deportes y 17 países que conforman los 50 principales ganadores de todos los tiemposy que en su conjunto embolsaron u$s50.000 millones ajustados a la inflación y u$s 35.500 millones sobre una base nominal de salarios, premios en metálico, patrocinios y otras fuentes de ingresos.

Jordan fue el jugador mejor pagado de la NBA durante sólo dos de sus 15 temporadas y ganó un total de u$s 94 millones como jugador de Chicago Bulls y los Washington Wizards. Fue fuera de la cancha en donde recaudó más, y aún mantiene relaciones de patrocinio con sus socios de toda la vida Gatorade, 2K Games, Five Star Fragrances y Upper Deck.

Sin embargo, es Nike la que representó la mayor parte de sus ganancias, estimadas en u$s250 millones el año pasado.

Nike era apenas rentable y tenía ingresos anuales de u$s920 millones cuando firmó con Jordan un acuerdo basado en regalías en 1984. El año pasado, el Swoosh generó u$s51 mil millones en ingresos, y la marca Jordan por sí sola representó u$s6,6 mil millones.

El modelo ha funcionado a la perfección: los ingresos de Jordan se triplicaron en los últimos 10 años, desde u$s2.300 millones en 2015 hasta una cifra proyectada de u$s7.000 millones este año. A medida que aumentaron los ingresos de la marca Jordan, las regalías anuales del ex NBA se dispararon.

Jordan lidera una lista de 12 jugadores de básquetbol entre los 50 mejores, en donde también figuran Lebron James (N° 5 en general, u$s1.700 millones ajustados por inflación), Shaquille O'Neal (N° 13, u$s1.210 millones) y el fallecido Kobe Bryant (N° 14, u$s1.090 millones). Los jugadores de básquetbol se benefician de salarios cada vez más altos (44 jugadores ganan al menos u$s30 millones esta temporada) y grandes ofertas de zapatillas que eclipsan lo que puede ganar un jugador de la NFL o la MLB.

James es el jugador activo de la NBA mejor pagado este año, incluidos los patrocinios, y está clasificado cuarto entre todos los atletas con ganancias en 2023 con u$s126 millones.

El salario de su carrera como jugador superará los u$s500 millones la próxima temporada, mientras que su cartera de patrocinios incluye a AT&T, Beats, Crypto.com, GMC, PepsiCo y Taco Bell, y tiene su propio contrato vitalicio con Nike que paga más de u$s30 millones al año. Al igual que Jordan, quien sacó provecho de su propiedad en los Charlotte Hornets, que no está incluida en totales, James consruyó posiciones de capital en una serie de empresas, incluidas participaciones en SpringHill Company, Blaze Pizza, tequila Lobos 1707 y Fenway Sports Group.

Los golfistas representan el siguiente contingente más grande con ocho integrantes en el Top 50, incluyendo a Tiger Woods (No. 2, u$s2.66 mil millones), Arnold Palmer (No. U$s4, $1.76 mil millones) y Phil Mickelson (No. U$s11, $1.43 mil millones).

WOOD.webp Los golfistas representan el segundo contingente más grande con ocho integrbntes en el Top 50, encabezados por Tiger Woods. Britannica

Al igual que Jordan, sus mayores ganancias fueron feura del campo; Woods ganó u$s121 millones en premios en metálico del PGA Tour, y Palmer ganó sólo u$s3,6 millones en los tours PGA y Champions; Mickelson se beneficia de un pago de nueve cifras de LIV.

La clave de las abultadas cuentas bancarias de los golfistas es triple: la duración de sus carreras, las diversas fuentes de ingresos y su papel como vallas publicitarias ambulantes para una base de aficionados con altos ingresos disponibles. Palmer ganaba hasta u$s40 millones al año hasta su muerte a los 87 años, 43 años después de su última victoria en el PGA Tour. Woods, Palmer y Jack Nicklaus lanzaron negocios de diseño de campos para complementar sus premios en metálico, patrocinios, regalías y honorarios de aparición.

Las ganancias de Woods fuera del campo alcanzaron un máximo de u$s100 millones al año a finrs de la década de 2000.

Los nombres más importantes en otros deportes incluyen a Cristiano Ronaldo (No. 3, u$s1.92 mil millones), Lionel Messi (No 6, u$s 1.67mil millones); Roger Federer (No. 9, u$s1.49 mil millones), Floyd Mayweather (No. 10, u$s1.48 mil millones), Michael Schumacher (No. 12, u$s1.36 mil millones), Alex Rodríguez (beisbolista N° 20, u$s775 millones), Tom Brady (fútbol americano, N° 23, u$s745 millones) y Conor McGregor (N° 50, u$s555 millones).

El umbral para entrar en el Top 50 es de u$s555 millones frente a los u$s10 millones del año pasado

.Los estadounidenses representan 31 de los 50 nombres y los deportistas en actividad constituyen el 40% de la lista. Serena Williams es la única mujer que se encuentra entre las que más ganan.

Williams colgó su raqueta en 2022, pero tenía una abultada cartera de patrocinios que se expandió durante la segunda mitad de su carrera e incluyó a Nike, AT&T, Beats, Ford Motor, Gatorade y Subway. También u$sganó 95 millones en premios, más del doble que cualquier atleta femenina en cualquier deporte.